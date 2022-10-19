menu
Yauyos: piden ayuda para recuperar cuerpo de padre que cayó al río cuando iba a una fiesta patronal

Rotafono de RPP | Hijos del conductor de la camioneta que se desbarrancó en la carretera Huancayo-Yauyos, el 21 de enero, solicitan el apoyo de un equipo especializado para encontrar el cadáver de Jorge Luis Cabezas Baldín, de 62 años.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Jorge cuenta que habitantes de diversos pueblos se han unido en la búsqueda para apoyar a la familia.

Jorge cuenta que habitantes de diversos pueblos se han unido en la búsqueda para apoyar a la familia.

Jorge Luis Cabezas se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades le ayuden a recuperar el cuerpo de su padre Jorge Cabezas Baldín, de 62 años, quien falleció el miércoles 21 de enero, luego de que la camioneta que conducía y viajaba con su esposa, Elizabeth Caro, de 61 años, cayera a un abismo y quedara sobre el río Cañete, en el distrito de Yauyos, en la región Lima.

Tras el accidente de tránsito ambos perdieron la vida y solo encontraron el cuerpo de la mujer, por lo que la familia Cabezas Caro solicita el apoyo de un equipo especializado de la Policía Nacional para que ingrese al río y se realicen las labores de búsqueda. 

El pasado 21 de enero, los esposos Jorge Cabezas y Elizabeth salieron desde su natal Huancayo hacia Yauyos, donde iban a ser mayordomos en una fiesta costumbrista de la zona próxima a darse el 11, 12 y 13 de febrero. 

Los adultos mayores salieron desde Huancayo a las 5 de la mañana y el accidente de tránsito ocurrió a las 8:30, según cuenta Jorge. Él mencionó que, de acuerdo con la versión de algunos pobladores, un carro cerró el paso de la camioneta y para evitar chocar, su padre se desvió y cayó al río Cañete. 

Jorge contó que horas después, a pocos kilómetros del accidente, pobladores vieron el cuerpo de una mujer a orillas del río, rápidamente la reconocieron y dieron aviso a la familia. 

Un día después, la población logró sacar el carro del río. Jorge cuenta que habitantes de diversos pueblos se han unido en la búsqueda para apoyar a la familia y ellos en retribución les brindan comida y traslado. Sin embargo, afirma que necesitan equipos especializados como buzos. 

La familia vive momentos de dolor y angustia. Jorge Cabezas y sus otras cuatro hermanas hacen un llamado a la Policía Nacional, la Marina de Guerra y al Ejército para que puedan brindar la ayuda necesaria y encontrar los restos de su padre. La señora Elizabeth Caro ya fue enterrada en la ciudad de Huancayo, pero sus hijos desean sepultarla junto con su esposo. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

