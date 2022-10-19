Yauyos: piden ayuda para recuperar cuerpo de padre que cayó al río cuando iba a una fiesta patronal

Jorge cuenta que habitantes de diversos pueblos se han unido en la búsqueda para apoyar a la familia.
Jorge Luis Cabezas se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades le ayuden a recuperar el cuerpo de su padre Jorge Cabezas Baldín, de 62 años, quien falleció el miércoles 21 de enero, luego de que la camioneta que conducía y viajaba con su esposa, Elizabeth Caro, de 61 años, cayera a un abismo y quedara sobre el río Cañete, en el distrito de Yauyos, en la región Lima.
Tras el accidente de tránsito ambos perdieron la vida y solo encontraron el cuerpo de la mujer, por lo que la familia Cabezas Caro solicita el apoyo de un equipo especializado de la Policía Nacional para que ingrese al río y se realicen las labores de búsqueda.
El pasado 21 de enero, los esposos Jorge Cabezas y Elizabeth salieron desde su natal Huancayo hacia Yauyos, donde iban a ser mayordomos en una fiesta costumbrista de la zona próxima a darse el 11, 12 y 13 de febrero.
Los adultos mayores salieron desde Huancayo a las 5 de la mañana y el accidente de tránsito ocurrió a las 8:30, según cuenta Jorge. Él mencionó que, de acuerdo con la versión de algunos pobladores, un carro cerró el paso de la camioneta y para evitar chocar, su padre se desvió y cayó al río Cañete.
Jorge contó que horas después, a pocos kilómetros del accidente, pobladores vieron el cuerpo de una mujer a orillas del río, rápidamente la reconocieron y dieron aviso a la familia.
Un día después, la población logró sacar el carro del río. Jorge cuenta que habitantes de diversos pueblos se han unido en la búsqueda para apoyar a la familia y ellos en retribución les brindan comida y traslado. Sin embargo, afirma que necesitan equipos especializados como buzos.
La familia vive momentos de dolor y angustia. Jorge Cabezas y sus otras cuatro hermanas hacen un llamado a la Policía Nacional, la Marina de Guerra y al Ejército para que puedan brindar la ayuda necesaria y encontrar los restos de su padre. La señora Elizabeth Caro ya fue enterrada en la ciudad de Huancayo, pero sus hijos desean sepultarla junto con su esposo.
