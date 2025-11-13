Ate: piden justicia para joven bailarina que quedó grave tras ser atropellada

Familiares de Osmeri Huamán Maluquish, de 33 años, una joven bailarina de música vernacular, quien se encuentra grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Hipólito Unanue, en el distrito limeño de El Agustino, realizaron un plantón de protesta en la comisaría de Ate tras la liberación de los conductores involucrados.

El accidente de tránsito ocurrió el último lunes a las 8 de la noche. La joven fue arrollada tras un choque entre dos autos cuando ella se encontraba en una vereda caminando para dirigirse a su casa tras haber ido al mercado.

“El estado de salud de mi hermana es crítico, pedimos que se haga justicia de inmediato y que el Ministerio Público actúe. Es lamentable que los conductores estén libres. Pedimos justicia y que este caso no quede impune”, expresó Kelly Huamán.

Los conductores fueron identificados como Ángel Eduardo Gonzales, de nacionalidad venezolana, y el peruano Edwin Joel Quispe Alburquerque, quienes han sido liberados en calidad de citados, informaron los parientes de la agraviada.

La familia, a través de su abogado, había pedido la detención judicial en flagrancia de los choferes, pero la fiscal Elsa Guillén ha hecho caso omiso a ese requerimiento.

“Los conductores han sido simplemente citados, la fiscal ha cometido a una vulneración a su labor”, señaló la defensa legal.