Ate: vecinos advierten peligro de accidentes de tránsito ante falta de tapa en canal de regadío

Yuri Altamirano se comunicó con el Rotafono de RPP para advertir el peligro de un accidente ante la falta de tapa de un alcantarillado en medio de la pista ubicada en la avenida Bucaramanga, a la altura del colegio Alpamayo, en el distrito limeño de Ate.



Desde hace cuatro días, Yuri comentó que notó esta falta de tapa; sin embargo, habían colocado en la zona cintas amarillas. No obstante, el día de ayer las cintas fueron retiradas y nadie sabe quién lo hizo.



“Es una tapa más o menos de 1.20 por 40 centímetros, que se ha salido, ya no está. Hasta anoche yo lo vi con un cordón de cinta amarilla, pero ya no está (...) cualquier vehículo mayor o menor puede caer a ese hueco (...) ya un motociclista se ha caído, a buena hora no fue más del susto y luego fue un par de carros que frenaron y esquivaron y que casi chocan también”, afirmó Yuri Altamirano.

