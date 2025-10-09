menu
Tránsito y transporte

Ate: vecinos advierten peligro de accidentes de tránsito ante falta de tapa en canal de regadío

Rotafono de RPP | Desde hace cuatro días, Yuri comentó que notó esta falta de tapa; sin embargo, habían colocado en la zona cintas amarillas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Yuri Altamirano espera que las autoridades correspondientes puedan llegar hasta la zona y colocar la tapa hasta el canal de regadío.

Yuri Altamirano espera que las autoridades correspondientes puedan llegar hasta la zona y colocar la tapa hasta el canal de regadío.

Yuri Altamirano se comunicó con el Rotafono de RPP para advertir el peligro de un accidente ante la falta de tapa de un alcantarillado en medio de la pista ubicada en la avenida Bucaramanga, a la altura del colegio Alpamayo, en el distrito limeño de Ate. 

Desde hace cuatro días, Yuri comentó que notó esta falta de tapa; sin embargo, habían colocado en la zona cintas amarillas. No obstante, el día de ayer las cintas fueron retiradas y nadie sabe quién lo hizo.

“Es una tapa más o menos de 1.20 por 40 centímetros, que se ha salido, ya no está. Hasta anoche yo lo vi con un cordón de cinta amarilla, pero ya no está (...) cualquier vehículo mayor o menor puede caer a ese hueco (...) ya un motociclista se ha caído, a buena hora no fue más del susto y luego fue un par de carros que frenaron y esquivaron y que casi chocan también”, afirmó Yuri Altamirano. 

Yuri Altamirano espera que las autoridades correspondientes puedan llegar hasta la zona y colocar la tapa a este canal del canal de regadío pues teme que en cualquier momento pueda suscitarse un accidente de mayor magnitud.

Sepa más:
accidente alcantarillado Franco Vidal Rotafono Lima Ate
