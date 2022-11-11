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Tránsito y transporte

Ayacucho: pobladores piden ayuda para despejar vía bloqueada por rocas desde hace 20 días

Rotafono de RPP | Yef Lizana hace un llamado al Gobierno Regional para que puedan llevar maquinaria pesada a la vía afectada que une a las localidades de San Miguel, Chiquintirca y de San Antonio, de la provincia La Mar, región de Ayacucho.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Yef Anderson hace un llamado a las autoridades del Gobierno Regional para que puedan llegar a la zona y llevar maquinaria pesada.
Yef Anderson hace un llamado a las autoridades del Gobierno Regional para que puedan llegar a la zona y llevar maquinaria pesada.

Yef Anderson Lizana Guillen se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a las autoridades del Gobierno Regional de Ayacucho para que puedan reabrir la vía que conecta las localidades de San Miguel, Chiquintirca y de San Antonio de la provincia La Mar luego de ser bloqueada por tierra y rocas tras las fuertes lluvias suscitadas en el lugar.

Yef Anderson Lizana Guillen afirma que desde hace 20 días la vía sigue bloqueada y no ha llegado maquinaria a la zona. Los alcaldes de los distritos de Ninabamba y Patibamba, ubicadas en la provincia La Mar, llegaron a la vía pero esta aún sigue bloqueada.

“La emergencia suscitada, más de 20 días bloqueada la vía y las autoridades nacionales, regionales ni locales han hecho algo al respecto. Durante la mañana muchos niños cruzan a pie para asistir a sus centros educativos”, afirmó Anderson.

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Yef Anderson hace un llamado a las autoridades del Gobierno Regional de Ayacucho para que puedan llegar a la zona y llevar maquinaria pesada y puedan retirar los montículos de tierra y rocas y así despejar el camino que conecta a las tres localidades afectadas.

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