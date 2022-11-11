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Tránsito y transporte

Callao: conductores reportan consecutiva congestión vehicular en la avenida Quilca

Rotafono de RPP | Algunos pasajeros tienen que bajar de los vehículos donde se transportan y tratar de caminar para llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, y no perder su vuelo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Según un chofer en la zona, el tráfico pesado comenzó desde el pasado jueves que coincidían con las obras del puente Santa Rosa.

Según un chofer en la zona, el tráfico pesado comenzó desde el pasado jueves que coincidían con las obras del puente Santa Rosa.

Conductores se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar consecutiva congestión vehicular en las avenidas Quilca y Morales Duárez, a pocos metros de llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao.

Según un chofer en la zona, el tráfico pesado comenzó desde el pasado jueves que coincidían con las obras del puente Santa Rosa, infraestructura definitiva que permitiría un acceso fluido hacia el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. 

“Esto viene ya desde la semana pasada, yo ayer he hecho llegar un servicio tarde que el pasajero ha tenido que perder el vuelo, y ahora igual estamos en este tema”, afirmó un conductor en la zona. 

El Proyecto Santa Rosa es una obra que inició su primera etapa el pasado 17 de mayo con un plan de desvío vehicular en un tramo de la avenida Morales Duárez, vía donde usuarios habían reportado días anteriores al Rotafono de RPP congestión de vehículos en la zona. 

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Jenny García, otra usuaria que su destino era el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, afirmó que llevaba dos horas esperando avanzar en la avenida Quilca y algunos pasajeros se veían en la obligación de bajarse en medio de la avenida y caminar rumbo al Aeropuerto, para evitar perder su vuelo. 


Los conductores hacen un llamado a las autoridades para que llegue a la zona más policías de tránsito pues indican que la congestión vehicular sigue incrementándose con el pasar de los días. 

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