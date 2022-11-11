Callao: conductores reportan consecutiva congestión vehicular en la avenida Quilca

Jenny García, otra usuaria que su destino era el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, afirmó que llevaba dos horas esperando avanzar en la avenida Quilca y algunos pasajeros se veían en la obligación de bajarse en medio de la avenida y caminar rumbo al Aeropuerto, para evitar perder su vuelo.



Los conductores hacen un llamado a las autoridades para que llegue a la zona más policías de tránsito pues indican que la congestión vehicular sigue incrementándose con el pasar de los días.