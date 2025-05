Callao: conductores reportan gran congestión vehicular en la avenida Gambetta

Conductores se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su molestia ante la gran congestión vehicular que se registra en la avenida Néstor Gambetta tras el cierre de las calles de acceso al puerto del Callao.



El problema se da desde el lunes pasado y se complica más en horas punta, según indicó un chófer, quien notó la presencia de diversos tráilers que cubren la mayoría de los carriles.

“Desde el lunes está todo este problema porque los camiones ya no van por Morales Duárez sino por Gambeta y todo el tráfico se da acá y sobre todo porque están empezando a robar (...) No hay policía, serenazgo, no hay nada”, se quejó un conductor.

El ciudadano dijo que ha presenciado robos en la zona debido a que los camiones se quedan esperando durante mucho tiempo en la vía. Por eso pide más presencia policial para evitar los asaltos y un mejor control del tránsito porque desde el lunes pasado los vehículos demoran dos horas en pasar por el lugar.