Callao: malestar en pasajeros por cancelación de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez

Vuelos cancelados

El Rotafono de RPP Noticias verificó que se cancelaron el vuelo de las 4:40 a.m. a la ciudad de Arequipa; vuelo de las 4:55 a.m. a la ciudad de Trujillo.

Asimismo, se canceló el vuelo de las 6:30 a.m. a la ciudad de Jauja: el vuelo de las 9:45 a.m. a Piura y el vuelo de las 9:50 a.m. a Cusco.

Los pasajeros esperan que la aerolínea Sky pueda reprogramar los vuelos lo más pronto posible.