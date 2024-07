Usuarios reportan demora en entrega de licencias de conducir en centro del Callao

Diversos usuarios se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar una demora en la entrega de licencias por parte del Centro de Emisiones de Licencias del Gobierno Regional del Callao.



Tal es el caso de Rúben Palpa, quien dio su examen el pasado 28 de junio, y una vez aprobado se dirigió al Centro de Emisiones de Licencias del Gobierno Regional del Callao donde le indicaron que no se podía realizar el trámite por un problema del sistema.



“Yo me acerqué al Centro de Emisión y me indicaron que había un problema de conexión con el sistema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que mi ficha salía como no cerrada”, indicó Rubén.



Hay más casos parecidos

Otro caso es el de David Espinoza, quien lleva esperando desde la misma fecha su licencia de conducir. David se siente indignado pues cuando hizo la queja en el Centro de Emisiones de Licencias del Gobierno Regional del Callao le indicaron que era un tema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.



Los conductores no saben qué más hacer para tener su licencia debido a que tienen que atender trabajos donde necesitan estos permisos.