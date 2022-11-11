Callao: vecinos exigen que culminen obras en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Los Dominicos [VIDEO]

Carlos Giraldo Cruz se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que desde hace más de un mes vienen haciendo obras en algunas vías del Callao. Una de ellas es la intersección de las avenidas Tomás Valle y Los Dominicos y la zona ha sido cerrada totalmente, lo cual ha perjudicado a todos los vecinos del lugar.

El ciudadano comentó que en este cruce no puedan pasar los vehículos debido a que no hay pista; es solo tierra y hay un enorme montículo de tierra y rocas acumuladas. Esta situación ya tiene más de un mes y las familias que viven en los alrededores exigen que saquen aquel desmonte y terminar los trabajos.