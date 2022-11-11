Callao: vecinos exigen que culminen obras en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Los Dominicos [VIDEO]

Carlos Giraldo Cruz se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que desde hace más de un mes vienen haciendo obras en algunas vías del Callao. Una de ellas es la intersección de las avenidas Tomás Valle y Los Dominicos y la zona ha sido cerrada totalmente, lo cual ha perjudicado a todos los vecinos del lugar.
El ciudadano comentó que en este cruce no puedan pasar los vehículos debido a que no hay pista; es solo tierra y hay un enorme montículo de tierra y rocas acumuladas. Esta situación ya tiene más de un mes y las familias que viven en los alrededores exigen que saquen aquel desmonte y terminar los trabajos.
“Los tramos están parcialmente terminados en algunos casos y en otros todavía ni siquiera lo han empezado”, comentó el señor Giraldo, quien agregó que las obras están divididas en cuatro tramos y eso ha hecho que se clausuren varias vías principales o alternas que son usadas por los conductores.
El cierre del cruce de las avenidas Tomás Valle y Los Dominicos es el más sensible porque son dos vías importantes. Esto ha hecho que los carros pequeños o transportes pesados tengan que entrar a zonas urbanas como la urbanización Cóndor.
Esta alternativa o solución ha generado pánico en las familias, ya que están preocupados por sus vidas e indican que los niños y adultos mayores corren mucho riesgo de ser atropellados. “La problemática está en que esto tiene más de un mes cerrado. Entonces es muy complicado convivir así”, señaló.
Los vecinos de la zona se ven afectados por estas obras sin terminar | Fuente: Rotafono
Asimismo, manifestó que hay mucha más congestión vehicular de la normal y casi durante todo el día. Esto hace que las calles aledañas sean usadas y los vehículos perturben distintas zonas que no son usualmente recorridas. Además, el hombre comentó que no hay presencia policial para ayudar a aligerar el tráfico.
Por dicha razón, exige a la Municipalidad del Callao que finalicen las obras de mantenimiento de vías lo antes posible o que se pronuncien al respecto. Además, pide que haya más información porque los vecinos no saben cuánto durarán estos trabajos y están en incertidumbre total.
