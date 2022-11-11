menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Tránsito y transporte

Callao: vecinos exigen que culminen obras en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Los Dominicos [VIDEO]

Rotafono de RPP | Varias vías principales de esta zona del Callao están cerradas por trabajos, pero han afectado a decenas de familias y conductores, y hay bastante congestión vehicular.
| | Victor Pacheco
Este desmonte está en plena vía desde hace varias semanas
Este desmonte está en plena vía desde hace varias semanas | Fuente: Rotafono

Carlos Giraldo Cruz se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que desde hace más de un mes vienen haciendo obras en algunas vías del Callao. Una de ellas es la intersección de las avenidas Tomás Valle y Los Dominicos y la zona ha sido cerrada totalmente, lo cual ha perjudicado a todos los vecinos del lugar.

El ciudadano comentó que en este cruce no puedan pasar los vehículos debido a que no hay pista; es solo tierra y hay un enorme montículo de tierra y rocas acumuladas. Esta situación ya tiene más de un mes y las familias que viven en los alrededores exigen que saquen aquel desmonte y terminar los trabajos.

Son varias las vías que están cerradas en esta zona del Callao
Son varias las vías que están cerradas en esta zona del Callao | Fuente: Rotafono

Obras no culminadas desde hace un mes

“Los tramos están parcialmente terminados en algunos casos y en otros todavía ni siquiera lo han empezado”, comentó el señor Giraldo, quien agregó que las obras están divididas en cuatro tramos y eso ha hecho que se clausuren varias vías principales o alternas que son usadas por los conductores.

El cierre del cruce de las avenidas Tomás Valle y Los Dominicos es el más sensible porque son dos vías importantes. Esto ha hecho que los carros pequeños o transportes pesados tengan que entrar a zonas urbanas como la urbanización Cóndor.

Esta alternativa o solución ha generado pánico en las familias, ya que están preocupados por sus vidas e indican que los niños y adultos mayores corren mucho riesgo de ser atropellados. “La problemática está en que esto tiene más de un mes cerrado. Entonces es muy complicado convivir así”, señaló.

Los vecinos de la zona se ven afectados por estas obras sin terminar

Los vecinos de la zona se ven afectados por estas obras sin terminar | Fuente: Rotafono

Vecinos exigen que se terminen los trabajos

Asimismo, manifestó que hay mucha más congestión vehicular de la normal y casi durante todo el día. Esto hace que las calles aledañas sean usadas y los vehículos perturben distintas zonas que no son usualmente recorridas. Además, el hombre comentó que no hay presencia policial para ayudar a aligerar el tráfico.

Por dicha razón, exige a la Municipalidad del Callao que finalicen las obras de mantenimiento de vías lo antes posible o que se pronuncien al respecto. Además, pide que haya más información porque los vecinos no saben cuánto durarán estos trabajos y están en incertidumbre total. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Callao congestión vehicular Tráfico cultura vial rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Chorrillos: conductores reportan hueco en importante avenida que genera gran caos vehicular

Chorrillos: conductores reportan hueco en importante avenida que genera gran caos vehicular

 Pasajeros piden ayuda tras accidente de bus en Vía Interoceánica: “es urgente la ayuda ahora, hay personas atrapadas”

Pasajeros piden ayuda tras accidente de bus en Vía Interoceánica: “es urgente la ayuda ahora, hay personas atrapadas”

 San Juan de Miraflores: peatones preocupados tras semáforos malogrados en la avenida Los Héroes

San Juan de Miraflores: peatones preocupados tras semáforos malogrados en la avenida Los Héroes

 Surquillo: arreglan semáforos de importante intersección tras tres días de inoperatividad

Surquillo: arreglan semáforos de importante intersección tras tres días de inoperatividad
Otros casos similares
Ciudadano reporta accidente vehicular en la Panamericana Sur en Lurín

Ciudadano reporta accidente vehicular en la Panamericana Sur en Lurín

Ate Vitarte: vecinos reportan semáforos malogrados y temen que se registre accidentes

Ate Vitarte: vecinos reportan semáforos malogrados y temen que se registre accidentes
Conductores reportan que motociclistas realizan peligrosas piruetas en la Costa Verde

Conductores reportan que motociclistas realizan peligrosas piruetas en la Costa Verde
Chilca: reportan accidente en la Panamericana Sur y se registra congestionamiento vehicular

Chilca: reportan accidente en la Panamericana Sur y se registra congestionamiento vehicular

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot