Callao: vecinos y conductores reportan gran congestión vehícular en el puente Quilca

Nicolás advierte que debido al caos, los vehículos no respetan los semáforos y siempre buscan adelantar a otros autos.



Según dijo el conductor, ha visto presencia policial, pero no necesariamente en puente Quilca, sino que en el cruce de la avenida Morales Duárez con Faucett, por lo que se necesitan más efectivos en todos los puntos críticos.



Nicolás Meza espera que acudan al puente Quilca más efectivos policiales debido a que el embotellamiento de carros se hace más pesado cada día y advierte que un accidente se puede suscitar en la zona, pues los conductores no respetan las señales de tránsito.