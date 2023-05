Cercado de Lima: vecinos afectados por intenso tráfico vehicular en la avenida Venezuela

Tráfico afecta a los vecinos de la zona

El señor Héctor Larrain Salazar, un morador del lugar, indicó que desde hace cuatro días los vecinos del lugar están sufriendo debido al intenso tráfico que se registra durante las mañanas. El ciudadano detalló que el embotellamiento se registra en la avenida Venezuela, entre la avenida Elmer Faucett y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

En las imágenes, se observan largas filas de autos particulares, buses de transporte público y camiones. En uno de los carriles, los vehículos están completamente detenidos; mientras que en el otro sentido el tránsito es lento. El señor Héctor indicó que, cuando hay efectivos de la policía, se agiliza la circulación. Sin embargo, no siempre hay autoridades en la zona.

“En ese video se ve lo que sucede todos los días. He estado atorado sin poder salir de mi casa una hora. He salido de mi casa y me he demorado una hora más para poder avanzar. No he tomado mi ruta, sino que tomé un desvío”, señaló el ciudadano al Rotafono.

Ante este problema que afecta a los vecinos y conductores que transitan por la vía, ellos piden a las autoridades que envíen todos los días a policías de tránsito para que se hagan cargo de la circulación. Ellos temen que esta situación se siga presentando en los siguientes días y los afecte cuando se dirigen a sus trabajos o centros de estudio.