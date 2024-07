Chorillos: conductores denuncian congestión y desorden en el peaje de Villa

Algunos conductores que transitan por el peaje de Villa, en el distrito limeño de Chorrillos, se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar el desorden y congestión que se vive en la zona en horas puntas.



Harol Álvarez indicó que todos los días en horas puntas el problema es el mismo, no hay un orden al momento de llegar a la cabina, incluso algunos conductores pierden la paciencia y empiezan a pelearse entre ellos mismos.



Uno de los principales problemas es el poco orden y respeto que se produce por parte de algunos choferes que no realizan filas para llegar a las casetas sino que invaden otros espacios, pudiendo ocasionar graves accidentes.



“Todos los días que paso por el peaje de Villa, hay días en que hay una gran cantidad de vehículos, demora mucho la atención y no hay un orden antes de llegar a la misma cabina porque vienen los buses, camiones y autos que se meten”, expresó molesto Harol Álvarez.



Los conductores esperan que la situación mejore pues temen que en cualquier momento la situación pueda generar otro tipo de accidentes de mayor gravedad.