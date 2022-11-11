Chorrillos: conductores reportan hueco en importante avenida que genera gran caos vehicular

Según el vecino, este hueco está después de pasar por un rompemuelle que va desde Barranco hacia Chorrillos.
Rubén Valdivia se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la gran congestión vehicular que ocasiona un enorme hueco en la pista de la Bajada de Agua Dulce, en el distrito limeño de Chorrillos.
Según el vecino, el intenso tráfico se genera por el orificio de gran tamaño se ubica en medio de la pista después de pasar por un rompemuelle que va desde Barranco hacia Chorrillos, en la Costa Verde.
Rubén dijo que el otro problema que intensifica el tránsito es la obra inconclusa de mejoramiento de la carpeta asfáltica, en la ruta de Chorrillos a Barranco. Los vehículos deben reducir la velocidad para evitar chocar debido a un desnivel de la pista, por lo que el paso por la zona puede durar entre 10 y 20 minutos.
“De igual forma en el sentido de Chorrillos a Barranco, al terminar la Bajada de Agua Dulce, hay unos trabajos que quedaron inconclusos, en la que han retirado la capa asfáltica y hay un desnivel de cuatro a cinco centímetros que hacen que los carros se detengan para sobreparar y no pasar de largo”, afirmó Rubén Valdivia.
Rubén Valdivia advirtió que esta situación se da desde hace aproximadamente un mes y el gran caos vehicular que se forma en la zona va en aumento.
El vecino pide que la Municipalidad de Chorrillos o la Municipalidad de Lima reparen la pista en mal estado debido a que en horas puntas la congestión vehicular es intensa y hay poca presencia policial que controle el tránsito de los vehículos.
