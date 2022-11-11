menu
Lurigancho Chosica: choque de camión contra vivienda y mototaxis deja varios heridos

Rotafono de RPP | Vecinos alertaron que el vehículo de carga pesada se despistó y afectó a una vivienda en la asociación Portillo, en la zona de Carapongo. Además, atropelló a otras personas.
| | Laura Urbina Saldaña
El conductor perdió el control del vehículo y colisionó contra la vivienda en Portillo, Carapongo.
El conductor perdió el control del vehículo y colisionó contra la vivienda en Portillo, Carapongo. | Fuente: Cortesía

Un camión de carga pesada que se despistó y chocó contra una vivienda y mototaxis dejó varios heridos en la asociación Portillo, en el distrito limeño de Lurigancho Chosica.

Vecinos alertaron al Rotafono de RPP que el conductor perdió el control del vehículo y colisionó contra una casa de material rústico en la avenida Carapongo, cerca del mercado central.

"Los vecinos están consternados. Un camión perdió el control del vehículo y se empotró contra una casa y ha dejado varios heridos", explicó a RPP.  

El fuerte impacto ha causado severos daños en la infraestructura del inmueble y ha desatado el pánico entre los vecinos de la zona.

Carlos Rodríguez Chinchay, coordinador de junta vecinal de Carapongo, dijo que los vecinos están indignados porque el camión de una chancadora provocó el grave accidente que ha dejado a varios pobladores heridos. Además, sería la segunda vez que ocurre un siniestro como este. 

Mencionó que dos miembros de la casa afectada han sido auxiliados por los bomberos y tres personas fueron atropelladas tras el choque.

Se confirma muerte de conductor 

Seguridad Ciudadana de Carapongo informó que el conductor del volquete falleció en la zona y se espera la llegada del Ministerio Público para que se realice el levantamiento del cadáver. 


Un camión de carga pesada que se despistó y chocó contra una vivienda y mototaxis dejó varios heridos en la asociación Portillo.
Un camión de carga pesada que se despistó y chocó contra una vivienda y mototaxis dejó varios heridos en la asociación Portillo. | Fuente: Cortersía.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Texto bot