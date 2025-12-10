Comas: vecinos reportan semáforos averiados en el cruce de las avenidas Universitaria y Belaunde

Sandra Monroy se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la avería de los semáforos ubicados en el cruce de las avenidas Universitaria y Belaunde, en el distrito limeño de Comas.



Desde el pasado sábado 6 de diciembre, que el semáforo se encuentra averiado, según detalló Sandra, quien expresó su preocupación debido a que este semáforo se encuentra a pocos metros de la estación Belaunde del Metropolitano y puede ocurrir un accidente de tránsito.



“Desde el día sábado pasado se encuentran sin funcionamiento los semáforos del cruce de las avenidas Universitaria y Belaunde, queremos su apoyo, llevan ya cinco días sin funcionar y queremos su apoyo para evitar que ocurra un accidente”, afirmó Sandra Monroy.

Muy cerca a la estación, queda un centro comercial, una cafetería y locales de comida, por lo que la zona es bastante concurrida. Sandra indicó que solo notó presencial policial hoy.

Sandra hizo un llamado a las autoridades municipales para que puedan arreglar la avería en el semáforo, a fin de evitar un accidente vehicular.