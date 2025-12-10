menu
Tránsito y transporte

Comas: vecinos reportan semáforos averiados en el cruce de las avenidas Universitaria y Belaunde

Rotafono de RPP | Piden la pronta intervención de las autoridades para evitar un accidente de tránsito, ya que muy cerca a los semáforos, queda un centro comercial, una cafetería y locales de comida en el distrito limeño de Comas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Vecina espera que las autoridades puedan priorizar arreglar el semáforo.
Vecina espera que las autoridades puedan priorizar arreglar el semáforo.

Sandra Monroy se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la avería de los semáforos ubicados en el cruce de las avenidas Universitaria y Belaunde, en el distrito limeño de Comas

Desde el pasado sábado 6 de diciembre, que el semáforo se encuentra averiado, según detalló Sandra, quien expresó su preocupación debido a que este semáforo se encuentra a pocos metros de la estación Belaunde del Metropolitano y puede ocurrir un accidente de tránsito.  

“Desde el día sábado pasado se encuentran sin funcionamiento los semáforos del cruce de las avenidas Universitaria y Belaunde, queremos su apoyo, llevan ya cinco días sin funcionar y queremos su apoyo para evitar que ocurra un accidente”, afirmó Sandra Monroy. 

Muy cerca a la estación, queda un centro comercial, una cafetería y locales de comida, por lo que la zona es bastante concurrida. Sandra indicó que solo notó presencial policial hoy. 

Sandra hizo un llamado a las autoridades municipales para que puedan arreglar la avería en el semáforo, a fin de evitar un accidente vehicular. 

Sepa más:
semáforos averiados avenidas Comas Metropolitano Universitaria Belaúnde
