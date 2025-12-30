menu
Tránsito y transporte

Cusco: choque de trenes deja un fallecido y varios heridos en la vía férrea a Machupicchu

Rotafono de RPP | Turistas nacionales y extranjeros piden asistencia médica tras accidente en el kilómetro 88 de la vía Ollantaytambo-Machupicchu, región Cusco.
| | Laura Urbina Saldaña
Choque de dos trenes dejan varios heridos en la ruta Ollantaytambo-Machupicchu.
Choque de dos trenes dejan varios heridos en la ruta Ollantaytambo-Machupicchu. | Fuente: Rotafono

El choque frontal de trenes en el kilómetro 88 de la vía férrea Ollantaytambo-Machupicchu, en la región Cusco, dejó una persona fallecida y 30 pasajeros heridos, según confirmó la Policía Nacional. 

Trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail colisionaron n circunstancias que aún se desconocen en el sector de Pampacahua. 

Según el video que llegó al Rotafono de RPP, los pasajeros extranjeros y nacionales se encuentran a un costado de la vía, esperando la asistencia médica.

La Gerencia Regional de Salud de Cusco informó que se han movilizado ambulancias de Ollantaytambo, Urubamba y Chinchero Calca para atender la emergencia.  

Se activa protocolo de emergencia 

Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de la vía férrea del sur oriente del país, informa que el día de hoy, a las 13:20 horas aproximadamente, colisionaron dos trenes de los operadores Inca Rail S.A. y Perurail S.A. en el sector Pampacahua, registrándose daños personales y materiales.

"Se activó el protocolo de emergencia, a fin de dar la asistencia correspondiente a los heridos. Lamentamos lo ocurrido y estaremos brindando mayor información", señaló en un comunicado. 

Confirman un fallecido tras accidente 

La Policía Nacional confirmó que se ha registrado la muerte de un maquinista de Inca Rail, identificado como Roberto Cárdenas, y más de 30 heridos en el accidente ferroviario en la región Cusco

