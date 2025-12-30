Cusco: choque de trenes deja un fallecido y varios heridos en la vía férrea a Machupicchu

El choque frontal de trenes en el kilómetro 88 de la vía férrea Ollantaytambo-Machupicchu, en la región Cusco, dejó una persona fallecida y 30 pasajeros heridos, según confirmó la Policía Nacional.
Trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail colisionaron n circunstancias que aún se desconocen en el sector de Pampacahua.
Según el video que llegó al Rotafono de RPP, los pasajeros extranjeros y nacionales se encuentran a un costado de la vía, esperando la asistencia médica.
La Gerencia Regional de Salud de Cusco informó que se han movilizado ambulancias de Ollantaytambo, Urubamba y Chinchero Calca para atender la emergencia.
Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de la vía férrea del sur oriente del país, informa que el día de hoy, a las 13:20 horas aproximadamente, colisionaron dos trenes de los operadores Inca Rail S.A. y Perurail S.A. en el sector Pampacahua, registrándose daños personales y materiales.
"Se activó el protocolo de emergencia, a fin de dar la asistencia correspondiente a los heridos. Lamentamos lo ocurrido y estaremos brindando mayor información", señaló en un comunicado.
La Policía Nacional confirmó que se ha registrado la muerte de un maquinista de Inca Rail, identificado como Roberto Cárdenas, y más de 30 heridos en el accidente ferroviario en la región Cusco.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.