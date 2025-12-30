Cusco: choque de trenes deja un fallecido y varios heridos en la vía férrea a Machupicchu

El choque frontal de trenes en el kilómetro 88 de la vía férrea Ollantaytambo-Machupicchu, en la región Cusco, dejó una persona fallecida y 30 pasajeros heridos, según confirmó la Policía Nacional.

Trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail colisionaron n circunstancias que aún se desconocen en el sector de Pampacahua.

Según el video que llegó al Rotafono de RPP, los pasajeros extranjeros y nacionales se encuentran a un costado de la vía, esperando la asistencia médica.

La Gerencia Regional de Salud de Cusco informó que se han movilizado ambulancias de Ollantaytambo, Urubamba y Chinchero Calca para atender la emergencia.