El Agustino: un muerto y 20 heridos por triple choque en la Vía de Evitamiento

Un muerto y al menos 20 heridos fue el saldo que dejó un violento accidente de tránsito que se dio a pocos metros del puente Charapita en la Vía Evitamiento. Un triple choque entre dos unidades transporte público y un vehículo particular fueron los protagonistas de este hecho.



El suceso se dio al promediar las 7:30 de la mañana. Testigos señalaron que un bus de transporte público, la empresa Pegassus Express Línea C que cubre la ruta de Puente Piedra el Villa El Salvador, chocó a un auto particular, esto tras un presunto cierre por parte de otra combi que también resultó con daños.