El drama de los peruanos que viajaban a Lima y sus vuelos fueron desviados a Bogotá y Arica

Pasajeros varados en Arica

La situación de más de 150 pasajeros que volaban en Latam de Juliaca a Lima es de incertidumbre. El avión fue desviado a Arica, Chile. Paulo Soto, uno de los viajeros afectados, comentó que llegaron a las 7:00 p.m. del domingo al aeropuerto chileno. Recién a la 1:00 a.m. fueron llevados a diversos hoteles, cuyos gastos están a cargo de la aerolínea

Paulo alertó que la policía chilena se quedó con los documentos personales de los pasajeros como DNI y pasaportes. Expresó su preocupación porque la aerolínea no les ha dicho cuándo van a poder abordar el vuelo con destino a Lima.

“Llamé a Latam y dijeron que durante el día se van a comunicar, no podemos salir a porque no tenemos documentos y mi tarjeta no está activada para usarla en el extranjero”, agregó Paulo que esperaba llegar la noche del domingo a Lima y hoy se encuentra varado en Arica.