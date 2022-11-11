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Tránsito y transporte

Huarochirí: semitráiler se vuelca sobre dos autos en la Carretera Central

Rotafono de RPP | Accidente de tránsito se registra en el kilómetro 18 de la Carretera Central, en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí. No hay pase en ambos sentidos de la vía.
| | Laura Urbina Saldaña
El tránsito vehicular se encuentra restringido debido al accidente.

El tránsito vehicular se encuentra restringido debido al accidente. | Fuente: Cortesía.

Dos autos fueron aplastados por la carga de naranjas de un semitráiler que se volcó en la Carretera Central, a la altura del puente Bellavista, en el distrito de Chicla, provincia limeña de Huarochirí.

La concesionaria Deviandes informa que el accidente de tránsito se reporta desde el mediodía en el kilómetro 108 de la Carretera Central, con dirección a Huancayo. Testigos mencionan que la carga de naranjas se cayó en una curva de la vía.

En el lugar se encuentra personal de la Policía Nacional y del Ministerio de Salud para auxiliar a las personas que resultaron heridas. 

Además, con ayuda de una grúa remolcan los vehículos que quedaron atrapados por el semitráiler que transportaba naranjas.

El tránsito se encuentra restringido hace dos horas en ambos sentidos. Hay largas filas de vehículos en la Carretera Central. 

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Accidente en Carretera Central Vuelco de semitráiler Rotafono Chicla Huarochirí
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