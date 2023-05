Hundimiento en Chancay: vecinos de Peralvillo bloquean la Panamericana Norte

No hay pase en Chancay

Este colapso de la vía pública se debe a las obras del túnel de terminal portuario. La empresa encargada, Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., se pronunció al respecto y dijo que los trabajos permanecerán paralizados hasta nuevo aviso; además, recalcaron que se harán responsables de los daños.

No obstante, esto no calmó a la población, ya que diversos vecinos manifestaron en varias ocasiones desde hace semanas que esta situación podría darse. Por eso, exigieron mediante otras vías que hicieran un nuevo plan de este megaproyecto o que lo analicen bien para que no se viesen perjudicados.

Sin embargo, hicieron caso omiso y el último reporte indica que 18 viviendas se fueron al piso y no se sabe cuánto más avanzará este desastre. Las autoridades sostuvieron que todas las familias que viven a 100 metros alrededor evacuen la zona. Esto amargó más a los pobladores de Chancay.