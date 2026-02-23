menu
Tránsito y transporte

Ica: conductores varados hace tres días en Ocucaje tras huaico piden ayuda

Rotafono de RPP | Transportistas y pasajeros demandan la intervención inmediata de la Policía Nacional para establecer el orden, ya que los vehículos intentan avanzar sin respetar carriles ni turnos.
Laura Urbina Saldaña
Transportistas tienen dificultades para desplazarse por la carretera Panamericana Sur, a la altura de Ocucaje, hace tres días.
Transportistas tienen dificultades para desplazarse por la carretera Panamericana Sur, a la altura de Ocucaje, hace tres días.

A través del Rotafono de RPP, Máximo Guerra reporta que se encuentra varado desde el último viernes en el distrito de Ocucaje, en la región Ica, debido a los constantes huaicos.

El padre de familia que se dirige desde Lima a la ciudad de Arequipa junto con su esposa y dos hijos menores en su auto no puede llegar a su destino debido a las largas filas de vehículos en la carretera Panamericana Sur.

Hasta 15 kilómetros de vehículos varados, entre ellos los que que transportan combustible, se observan en la Panamericana Sur, en sentido de norte a sur. 

En Nasca también se reporta restricción del tránsito por huaicos. Pasajeros informaron al Rotafono que los colectivos están cobrando 100 soles para desplazarlos a Ica, pero están pasando por el desierto de Marcona. 

Hasta 15 kilómetros de vehículos varados, entre ellos los que transportan combustible, se observan en la Panamericana Sur, en sentido de norte a sur.

Hasta 15 kilómetros de vehículos varados, entre ellos los que transportan combustible, se observan en la Panamericana Sur, en sentido de norte a sur.

Los conductores comentan que algunos permanecen detenidos entre tres y cuatro días en Ocucaje tras huaicos.
Los conductores comentan que algunos permanecen detenidos entre tres y cuatro días en Ocucaje tras huaicos.

Demandan la intervención de las autoridades 

Otro transportista atrapado hace tres días en Ocucaje expresó su frustración ante la falta de infraestructura y el abandono de las autoridades frente a un problema que se repite anualmente.

Los conductores solicitan la intervención inmediata de la Policía Nacional para establecer el orden, ya que los vehículos intentan avanzar sin respetar carriles ni turnos.

Cabe recordar que el kilómetro 337 de la Panamericana Sur fue afectado en los últimos días tras de varios huaicos, que dañaron la capa asfáltica.

Provías viene realizando trabajos de recuperación en este sector de la vía, por lo que se ha habilitado un carril con pase restringido: 20 minutos en sentido norte-sur y 20 minutos en sentido sur-norte.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
Sepa más:
Huaicos en Ocucaje Panamericana Sur Rotafono Ica Ocucaje
