Ica: conductores varados hace tres días en Ocucaje tras huaico piden ayuda

A través del Rotafono de RPP, Máximo Guerra reporta que se encuentra varado desde el último viernes en el distrito de Ocucaje, en la región Ica, debido a los constantes huaicos.

El padre de familia que se dirige desde Lima a la ciudad de Arequipa junto con su esposa y dos hijos menores en su auto no puede llegar a su destino debido a las largas filas de vehículos en la carretera Panamericana Sur.

Hasta 15 kilómetros de vehículos varados, entre ellos los que que transportan combustible, se observan en la Panamericana Sur, en sentido de norte a sur.

En Nasca también se reporta restricción del tránsito por huaicos. Pasajeros informaron al Rotafono que los colectivos están cobrando 100 soles para desplazarlos a Ica, pero están pasando por el desierto de Marcona.