Jesús María: familia busca justicia para joven que quedó grave tras caer de un bus

Anuar Zarif Rodríguez Underwood, un joven de 31 años, padre de familia y dirigente de los Scout, lucha por su vida en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, luego de que cayera de un bus de transporte público en movimiento ocurrido el pasado 15 de julio en el distrito limeño de Jesús María. Su familia exige justicia y la detención del conductor.

Según denunció Wahyd Rodríguez, su hermano cayó de un bus de la empresa CTI por la puerta posterior cuando se dirigía a su trabajo en un call center en la avenida San Felipe.

De acuerdo con testimonios y grabaciones de video recolectadas por la familia, el accidente se produjo debido a que el chofer abrió la puerta mientras el vehículo aún se encontraba en marcha, lo que provocó la caída del pasajero.

A través del Rotafono de RPP, Wahyd Rodríguez dijo que su hermano sufrió una fractura de cráneo y fue trasladado de emergencia al Hospital Rebagliati en estado muy grave. Actualmente, permanece en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos y el último lunes fue sometido a su cuarta intervención quirúrgica en la cabeza.

“Él se cayó de un bus del CTI por la parte de atrás de la puerta y ya hemos detectado con videos y testigos de que él se cae a raíz de que el chofer abre la puerta estando a una velocidad y eso genera que mi hermano caiga. Al momento de la caída él se fractura el cráneo y lamentablemente llegó muy grave al Hospital Rebagliati”, explicó.