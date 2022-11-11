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Tránsito y transporte

Jesús María: familia busca justicia para joven que quedó grave tras caer de un bus

Rotafono de RPP | Anuar Rodríguez, padre de una niña de siete años, permanece desde el 15 de julio en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima.
| | Laura Urbina Saldaña
Anuar Rodríguez sufrió una fractura de cráneo y fue trasladado de emergencia al Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud.
Anuar Rodríguez sufrió una fractura de cráneo y fue trasladado de emergencia al Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud. | Fuente: Rotafono

Anuar Zarif Rodríguez Underwood, un joven de 31 años, padre de familia y dirigente de los Scout, lucha por su vida en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, luego de que cayera de un bus de transporte público en movimiento ocurrido el pasado 15 de julio en el distrito limeño de Jesús María. Su familia exige justicia y la detención del conductor.  

Según denunció Wahyd Rodríguez, su hermano cayó de un bus de la empresa CTI por la puerta posterior cuando se dirigía a su trabajo en un call center en la avenida San Felipe.

De acuerdo con testimonios y grabaciones de video recolectadas por la familia, el accidente se produjo debido a que el chofer abrió la puerta mientras el vehículo aún se encontraba en marcha, lo que provocó la caída del pasajero. 

A través del Rotafono de RPP, Wahyd Rodríguez dijo que su hermano sufrió una fractura de cráneo y fue trasladado de emergencia al Hospital Rebagliati en estado muy grave. Actualmente, permanece en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos y el último lunes fue sometido a su cuarta intervención quirúrgica en la cabeza.

“Él se cayó de un bus del CTI por la parte de atrás de la puerta y ya hemos detectado con videos y testigos de que él se cae a raíz de que el chofer abre la puerta estando a una velocidad y eso genera que mi hermano caiga. Al momento de la caída él se fractura el cráneo y lamentablemente llegó muy grave al Hospital Rebagliati”, explicó. 

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Familia exige justicia 

Wahyd Rodríguez expresó su indignación y preocupación ante el avance de las investigaciones. Denuncian que el chofer del bus, Carlos Alberto Mego Gálvez, de 44 años, fue puesto en libertad el pasado 17 de julio, tras cumplirse las 48 horas de detención preventiva.

Los parientes de Zarif hacen un llamado a las autoridades para que el hecho no quede impune y se logre alcanzar justicia ante la presunta negligencia del conductor, quien no se ha comunicado con la familia ni ha brindado el apoyo para cubrir los gastos médicos.

“Mi hermano es un padre, tiene 31 años, su hija tiene 7 años, es dirigente de los Scout y bueno, mi mamá, mi hermano, yo y mi familia estamos muy afectados y estamos buscando justicia. Por eso mi hermano sigue en coma inducido aún en una cama. El día de ayer tuvo una cuarta intervención a la cabeza porque el cerebro lo tiene dañado”, manifestó. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
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Joven cae de bus Rotafono Hospital Edgardo Rebagliati Piden justicia Jesús María
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