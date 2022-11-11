La Molina: conductores reportan congestión vehicular tras colocación de conos en la avenida Javier Prado

Conductores se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar gran congestión vehicular tras la colocación de conos y barreras viales en la avenida Javier Prado desde el óvalo Monitor hasta la altura del centro comercial Jockey Club, entre el límite de los distritos limeños de La Molina y Surco.



Según una conductora, estos conos se colocaron desde el lunes de esta semana, pero anularía un carril lo que genera mayor congestión vehicular en la zona. Los más afectados son los que manejan autos y camionetas temen un accidente de tránsito.

"Han cambiado la ruta del corredor, que antes pasaba por la vía principal, ahora pasa hasta la auxiliar, entonces lo han reducido, han puesto esos conos para que no pasen de carril a carril, pero no saben o no se dan cuenta que cuando pasan camiones ocupan todo un carril y lo vuelven a uno, entonces nosotros que estamos manejando en auto tenemos el temor no chocarnos con esos camiones", afirmó una conductora.

Aparentemente personal de la Municipalidad de Lima ha instalado los conos en la vía con el supuesto fin de reordenar el tránsito, según explicó la Autoridad de Transporte Urbano, sin embargo, los conductores afirmaron que la medida genera más caos vehicular.