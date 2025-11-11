Callao: reportan semáforos malogrados en el cruce de las avenidas La Paz y Haya de la Torre

Omar Tena se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar el peligro que genera los semáforos malogrados ubicados desde hace casi una semana en el cruce de las avenidas La Paz y Haya de la Torres, en el distrito de La Perla, en el Callao.



El ciudadano explicó que esta problemática se da desde hace seis días y ha generado un gran caos vehicular en la zona. El problema es mayor para los peatones, quienes cruzan las pistas esquivando a los vehículos menores.



“Hoy ya son seis días que están inoperativos, malogrados, generando caos vehicular para los niños y adultos mayores que tienen que cruzar sorteando los vehículos, ya se ha informado a las autoridades competentes en el distrito pero ellos hacen referencia que tiene que ver la Municipalidad del Callao”, afirmó Omar.

Omar Tena pide ayuda a las autoridades de la Municipalidad del Callao que puedan acudir cuanto antes y darle la correcta reparación al funcionamiento de los semáforos que son primordiales para el tránsito de las transcurridas avenidas.