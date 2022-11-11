Lambayeque: pobladores piden que se repare la carretera Belaunde Terry [VIDEO]

Michelle Sánchez se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación por el deterioro de la carretera Fernando Belaunde Terry que inicia en el centro poblado de Tongorrape, distrito de Motupe, en la región de Lambayeque.
Según contó este ciudadano, el tramo abarca los distritos lambayecanos de Mochumi, Túcume y, Jayanca. Él afirmó que hay muchos forados y la falta de asfalto complican transitar la zona.
“Lo que pasa es que aquí en el tramo, Fernando Belaude Terry, la carretera que conduce a la selva, al oriente, presenta muchas anomalías (...) deberían priorizar las reparaciones de las carreteras donde hay huecos y desniveles que han sido ocasionadas a consecuencia de las lluvias”, indicó Michelle Sánchez.
El poblador hizo un llamado a Provías y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para evaluar los daños y brindar mantenimiento a esta vía, la cual es usada por muchos conductores.
“Tenemos muchos problemas, esperamos recibir la atención o intervención desde el gobierno central, recurrimos a Rpp es el único medio de comunicación que atiende a los más necesitados”, afirmó Michelle Sánchez.
