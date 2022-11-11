menu
Tránsito y transporte

Lambayeque: pobladores piden que se repare la carretera Belaunde Terry [VIDEO]

Rotafono de RPP | Conductores afirmaron que hay muchos forados y la falta de asfalto complican transitar en este tramo de la carretera Belaunde Terry que pasa por varios distritos de Lambayeque.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Michelle Sánchez hizo un llamado a Provias y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que puedan enviar un equipo técnico y solucionar el problema.
Michelle Sánchez hizo un llamado a Provias y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que puedan enviar un equipo técnico y solucionar el problema.

Michelle Sánchez se comunicó con el Rotafono de RPP  para expresar su preocupación por el deterioro de la carretera Fernando Belaunde Terry que inicia en el centro poblado de Tongorrape, distrito de Motupe, en la región de Lambayeque.

Según contó este ciudadano, el tramo abarca los distritos lambayecanos de Mochumi, Túcume y, Jayanca. Él afirmó que hay muchos forados y la falta de asfalto complican transitar la zona. 

“Lo que pasa es que aquí en el tramo, Fernando Belaude Terry, la carretera que conduce a la selva, al oriente, presenta muchas anomalías (...) deberían priorizar las reparaciones de las carreteras donde hay huecos y desniveles que han sido ocasionadas a consecuencia de las lluvias”, indicó Michelle Sánchez.

Llamado de ayuda al Ministerio de Transportes

El poblador hizo un llamado a Provías y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para evaluar los daños y brindar mantenimiento a esta vía, la cual es usada por muchos conductores. 

“Tenemos muchos problemas, esperamos recibir la atención o intervención desde el gobierno central, recurrimos a Rpp es el único medio de comunicación que atiende a los más necesitados”, afirmó Michelle Sánchez.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
carretera tránsito transporte camiones Provías Lambayeque Ministerio de Transporte
