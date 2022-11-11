Lima: taxistas reportan restricción de venta GNV en distintos grifos de la capital y el Callao

Conductores particulares y taxistas reportan al Rotafono de RPP que hay restricción de venta de gas natural vehicular (GNV) en los grifos de Lima y el Callao. Además, advierten que el precio del combustible ha aumentado en varios establecimientos.
El taxista Andrés Mateo se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que no hay gas natural en varios grifos de Lima. Él sostuvo que recorrió ocho estaciones de la capital y en ninguno había.
Otros transportistas informaron que se desplazaron a varios grifos de San Martín de Porres, Breña, La Victoria, Cercado de Lima, Surquillo, Chorrillos y el Callao y tampoco pudieron abastecerse.
Otro ciudadano dijo que encontró gas natural, pero el precio subió bastante, lo cual le parece indignante. El metro cúbico del GNV aumentó de 1.60 a 3.00 soles.
“Ayer el metro cúbico de GNV estaba 1.57 soles y ahora 2.92 soles. Los grifos se aprovechan de las circunstancias y casi todos los grifos han cerrado la atención de GNV”, comentó.
Una fuga y deflagración en instalaciones de Transportadora de Gas del Perú (TGP) en la región Cusco provocó una falta de GNV en Lima y Callao. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró emergencia y prioriza hogares y transporte masivo, dejando fuera a taxis y carga. La restricción podría durar hasta el 14 de marzo.
En la Resolución Directoral N°020-2026-MINEM/DGH, se dispone que el volumen disponible de gas natural en las tuberías se asigne prioritariamente al suministro en hogares y comercios y establecimientos de GNV que abastecen a medios de transporte público.
Tras la emergencia, Osinergmin señaló que supervisará que la asignación y distribución del gas natural disponible, se efectúe conforme a los criterios establecidos por el Minem.
Añadió que se desplegó desde el primer momento su equipo de fiscalización para supervisar las acciones adoptadas por TGP tras la deflagración; asimismo, viene verificando el cumplimiento de la normativa técnica y de seguridad vigente.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.