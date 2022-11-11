Lima: taxistas reportan restricción de venta GNV en distintos grifos de la capital y el Callao

Conductores particulares y taxistas reportan al Rotafono de RPP que hay restricción de venta de gas natural vehicular (GNV) en los grifos de Lima y el Callao. Además, advierten que el precio del combustible ha aumentado en varios establecimientos.

El taxista Andrés Mateo se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que no hay gas natural en varios grifos de Lima. Él sostuvo que recorrió ocho estaciones de la capital y en ninguno había.

Otros transportistas informaron que se desplazaron a varios grifos de San Martín de Porres, Breña, La Victoria, Cercado de Lima, Surquillo, Chorrillos y el Callao y tampoco pudieron abastecerse.

Otro ciudadano dijo que encontró gas natural, pero el precio subió bastante, lo cual le parece indignante. El metro cúbico del GNV aumentó de 1.60 a 3.00 soles.

“Ayer el metro cúbico de GNV estaba 1.57 soles y ahora 2.92 soles. Los grifos se aprovechan de las circunstancias y casi todos los grifos han cerrado la atención de GNV”, comentó.