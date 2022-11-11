menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Tránsito y transporte

Lima: taxistas reportan restricción de venta GNV en distintos grifos de la capital y el Callao

Rotafono de RPP | Conductores advierten las largas filas de vehículos en varios establecimientos de Lima y el Callao para abastecerse de GNV, pero el Ministerio de Energía y Minas dispuso que se priorice el suministro del gas natural a vehículos de transporte público y a los hogares.
| | Laura Urbina Saldaña
Se reporta filas de vehículos tras restricción de venta de GNV en Lima y Callao.
Se reporta filas de vehículos tras restricción de venta de GNV en Lima y Callao. | Fuente: Cortesía

Conductores particulares y taxistas reportan al Rotafono de RPP que hay restricción de venta de gas natural vehicular (GNV) en los grifos de Lima y el Callao. Además, advierten que el precio del combustible ha aumentado en varios establecimientos.

El taxista Andrés Mateo se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que no hay gas natural en varios grifos de Lima. Él sostuvo que recorrió ocho estaciones de la capital y en ninguno había.

Otros transportistas informaron que se desplazaron a varios grifos de San Martín de Porres, Breña, La Victoria, Cercado de Lima, Surquillo, Chorrillos y el Callao y tampoco pudieron abastecerse.

Otro ciudadano dijo que encontró gas natural, pero el precio subió bastante, lo cual le parece indignante. El metro cúbico del GNV aumentó de 1.60 a 3.00 soles.

“Ayer el metro cúbico de GNV estaba 1.57 soles y ahora 2.92 soles. Los grifos se aprovechan de las circunstancias y casi todos los grifos han cerrado la atención de GNV”, comentó.

El Ministerio de Energía y Minas informó que la restricción de la venta de GNV podría durar hasta el 14 de marzo.
El Ministerio de Energía y Minas informó que la restricción de la venta de GNV podría durar hasta el 14 de marzo. | Fuente: Cortesía
Te recomendamos
Huarochirí: cinco personas fallecidas en accidente vehicular en la Carretera Central | San Mateo | VIDEO

Huarochirí: cinco personas fallecidas en accidente vehicular en la Carretera Central | San Mateo | VIDEO

 Cajatambo: deslizamiento de tierra y desborde de río afectan a pobladores

Cajatambo: deslizamiento de tierra y desborde de río afectan a pobladores

¿Qué pasó con el suministro de GNV?

Una fuga y deflagración en instalaciones de Transportadora de Gas del Perú (TGP) en la región Cusco provocó una falta de GNV en Lima y Callao. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró emergencia y prioriza hogares y transporte masivo, dejando fuera a taxis y carga. La restricción podría durar hasta el 14 de marzo.

En la Resolución Directoral N°020-2026-MINEM/DGH, se dispone que el volumen disponible de gas natural en las tuberías se asigne prioritariamente al suministro en hogares y comercios y establecimientos de GNV que abastecen a medios de transporte público. 

Tras la emergencia, Osinergmin señaló que supervisará que la asignación y distribución del gas natural disponible, se efectúe conforme a los criterios establecidos por el Minem. 

Añadió que se desplegó desde el primer momento su equipo de fiscalización para supervisar las acciones adoptadas por TGP tras la deflagración; asimismo, viene verificando el cumplimiento de la normativa técnica y de seguridad vigente.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
No hay GNV Grifos en Lima Rotafono Minem Lima y Callao Gas natural vehicular
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Ica: conductores varados hace tres días en Ocucaje tras huaico piden ayuda

Ica: conductores varados hace tres días en Ocucaje tras huaico piden ayuda

 Cusco: turistas varados en estación de Aguas Calientes tras accidente de trenes

Cusco: turistas varados en estación de Aguas Calientes tras accidente de trenes

 Cusco: choque de trenes deja un fallecido y varios heridos en la vía férrea a Machupicchu

Cusco: choque de trenes deja un fallecido y varios heridos en la vía férrea a Machupicchu

 Comas: vecinos reportan semáforos averiados en el cruce de las avenidas Universitaria y Belaunde

Comas: vecinos reportan semáforos averiados en el cruce de las avenidas Universitaria y Belaunde
Otros casos similares
Ciudadano reporta accidente vehicular en la Panamericana Sur en Lurín

Ciudadano reporta accidente vehicular en la Panamericana Sur en Lurín

Ate Vitarte: vecinos reportan semáforos malogrados y temen que se registre accidentes

Ate Vitarte: vecinos reportan semáforos malogrados y temen que se registre accidentes
Conductores reportan que motociclistas realizan peligrosas piruetas en la Costa Verde

Conductores reportan que motociclistas realizan peligrosas piruetas en la Costa Verde
Chilca: reportan accidente en la Panamericana Sur y se registra congestionamiento vehicular

Chilca: reportan accidente en la Panamericana Sur y se registra congestionamiento vehicular

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot