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Tránsito y transporte

Los Olivos: 15 personas heridas tras choque de tránsito entre tres buses de transporte público [VIDEO]

Rotafono de RPP | El accidente vehicular se registró esta tarde en el cruce de las avenidas Universitaria y Naranjal, en Los Olivos y se conoció que no hubo ninguna víctima mortal.
| | Victor Pacheco
Este choque sucedió hoy, viernes 13 de marzo en la avenida Universitaria
Este choque sucedió hoy, viernes 13 de marzo en la avenida Universitaria | Fuente: Rotafono

Usuarios del Rotafono de RPP reportaron que hubo un triple choque en la avenida Universitaria, cruce con la avenida Naranjal, en el distrito limeño de Los Olivos. Se pudo conocer que 15 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a los hospitales más cercanos.

En el video, se ve una larga fila de vehículos detenidos por el tráfico, pero resalta una coaster que está en forma perpendicular en la vereda, afuera de los carriles. Sin embargo, segundos después se ve a otro bus de transporte público que llega a alta velocidad por detrás de este último carro.

Aquel también se sale de los carriles permitidos y se mete al lado derecho, que está lleno de tierra, pero al ver al otro bus intenta abrirse. Igualmente, le impacta por la puerta de atrás, haciendo que este choque con otra coaster. Se confirmó que no hubo ninguna víctima mortal.

Dos de los buses afectados quedaron practicamente inservibles
Dos de los buses afectados quedaron practicamente inservibles | Fuente: Rotafono

Accidente dejó 15 personas heridas

RPP pudo conocer que 12 personas presentan heridas policontusas; entre hombres y mujer, y fueron trasladadas al Hospital Nacional Cayetano Heredia, en San Martín de Porres. Los otros tres resultaron más graves y están en el mismo nosocomio, siendo atendidos de emergencia.

A la emergencia llegaron cinco unidades de los bomberos dos ambulancias, un camión autobomba, uno médico y otro de rescate. Cabe mencionar que el principal bus responsable del accidente terminó con la parte delantera totalmente destrozada. Mientras que la coaster que recibió el impactó también está en la misma situación, pero en su lado trasero.

Las imágenes muestran al que sería el cobrador apoyado en el bus detenido y que sale arrojado unos metros al lado tras el impacto del otro bus. Sin embargo, se para rápidamente y el resto de gente de ambos buses bajan poco a poco con ayuda de las demás personas que están ahí.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
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