Los Olivos: 15 personas heridas tras choque de tránsito entre tres buses de transporte público [VIDEO]

Usuarios del Rotafono de RPP reportaron que hubo un triple choque en la avenida Universitaria, cruce con la avenida Naranjal, en el distrito limeño de Los Olivos. Se pudo conocer que 15 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a los hospitales más cercanos.

En el video, se ve una larga fila de vehículos detenidos por el tráfico, pero resalta una coaster que está en forma perpendicular en la vereda, afuera de los carriles. Sin embargo, segundos después se ve a otro bus de transporte público que llega a alta velocidad por detrás de este último carro.

Aquel también se sale de los carriles permitidos y se mete al lado derecho, que está lleno de tierra, pero al ver al otro bus intenta abrirse. Igualmente, le impacta por la puerta de atrás, haciendo que este choque con otra coaster. Se confirmó que no hubo ninguna víctima mortal.