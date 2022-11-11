Los Olivos: conductores advierten tráfico y peligro de accidentes por mal estado de la pista

Marco Fallo se comunicó con el Rotafono para reportar los grandes huecos y falta de asfalto en la avenida Carlos Izaguirre que causan gran congestión vehicular en hora punta, por lo cual advirtió peligro en el distrito limeño de Los Olivos.
Según el conductor, esta situación estaría desde hace cuatro años y generaría mucha congestión vehicular, sobre todo en hora punta, que marca desde las 6 de la mañana hasta las 8pm y en las tardes.
“Mi queja es sobre los huecos que existen en la Panamericana Norte, exactamente en las auxiliares, a la altura de la avenida Carlos Izaguirre, en ambos sentidos. Toda esta zona tiene muchos huecos y durante el día esto genera mucha congestión” , afirmó Marco Fallo.
Marco Fallo espera que las autoridades municipales puedan ayudar a los conductores a descongestionar el tráfico debido a que temen que pueda suscitarse algún accidente porque hay algunos conductores que pasan con mucha velocidad por el lugar.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.