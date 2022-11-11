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Tránsito y transporte

Autopista Ramiro Prialé: reportan gran congestión vehicular desde hace más de cuatro horas [VIDEO]

Rotafono de RPP | Decenas de personas caminan en plena Autopista Ramiro Prialé con dirección al Cercado de Lima dado que los carros llevan detenidos varias horas y no hay presencia policial ni municipal.
| | Victor Pacheco
Decenas de carros detenidos en la Autopista Ramiro Prialé desde hace varias horas
Decenas de carros detenidos en la Autopista Ramiro Prialé desde hace varias horas | Fuente: Rotafono

Varios ciudadanos se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar bastante congestión vehicular en la Autopista Ramiro Prialé, en el tramo con dirección a Cercado de Lima desde hace más de tres horas. Los conductores informaron que no hay presencia de policías ni de agentes de la Municipalidad de Lima.

Según vecinos, el tráfico es de alrededor de tres a cinco kilómetros, desde el nuevo puente inaugurado por la comuna limeña, en la avenida Las Torres. Mucha gente se ha bajado de los buses y taxis para caminar hacia su destino o tomar otro carro. Los carros están detenidos por más de una hora sin poder avanzar y no saben cuál es la razón porque no hay presencia de autoridades.

Otra señora que vive en la zona de la avenida Carapongo, en el distrito de Lurigancho-Chosica indicó que han cerrado el tramo de la avenida Las Torres y Huachipa; por lo que, eso ha aumentado el tráfico que normalmente es pesado. Sin embargo, recalcó que la gente no sabe por qué es peor de lo habitual.

En esta vía pasan camiones, buses, taxis y carros particulares
En esta vía pasan camiones, buses, taxis y carros particulares | Fuente: Rotafono

Personas perjudicadas por obras de la MML

Un problema y gran peligro es que los carros se suben a las veredas o se meten por áreas prohibidas con tal de seguir su camino y avanzar a su destino. Los peatones son los que más expuestos están porque pueden ser atropellados; además, algún accidente también podría suceder dado la vehemencia de los conductores.

Varias personas siguen yendo a pie porque los carros no avanzan y han estado sentados por horas. Lo peor es que muchos de ellos van a llegar tarde a sus respectivos centros de labores y exigen un pronunciamiento de las autoridades porque no han nadie para que aligere el caos vehicular.

Cabe mencionar que la Municipalidad de Lima anunció un nuevo plan de desvíos vehiculares en la avenida Ramiro Prialé, Las Torres, Circunvalación y Carapongo por trabajos con respecto al bypass Las Torres desde este 21 de mayo. Emape es la responsable de esta obra que durará aproximadamente 30 días.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
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