Madre de Dios: transportistas varados realizan olla común y arman carpas para dormir por bloqueos

Decenas de transportistas de carga pesada se han visto afectados por las protestas y bloqueos que se registran en diferentes partes del país contra el gobierno de Dina Boluarte. Ante esta situación, un conductor varado se comunicó con el Rotafono de RPP e informó que se encuentran en una situación difícil en Madre de Dios.

El chofer, quien prefiere mantener su nombre en reserva por temor a represalias, detalló que son más de 500 tráileres que están varados desde el pasado seis de febrero en el km 54 de la carretera Interoceánica Sur. Esto ubicado en el centro poblado Santo Domingo, en el distrito de Laberinto, provincia de Tampopata, región Madre de Dios.

El conductor señaló que su destino era Lima, pero quedó varado, debido a que la vía se encuentra obstruida con piedras y palos colocados por los manifestantes, quienes evitan el tránsito de los camiones.

Señaló que trataron de llegar a un acuerdo con los protestantes para pasar algunos vehículos, pero hasta el momento no dan una tregua.

Preparan ollas comunes

Desde esa fecha se encuentran durmiendo en sus vehículos, realizando ollas comunes con los pocos productos que habían llevado, pero ya se acabaron y no encuentran tiendas cercanas para comprar más alimentos.

“Nos encontramos aislados de distrito de Laberinto. Hemos armado entre colegas un campamento para poder sobrevivir, pero ya no tenemos que comer, se acabaron los víveres. No hay arroz, ni fideos, hace más de un mes no comemos pollo. Necesitamos apoyo, estamos en un momento de emergencia” expresó el conductor al Rotafono.