Metro de Lima: pasajeros reportan problemas en diferentes estaciones de la Línea 1

Decenas de ciudadanos que se encuentran a bordo de un vagón de la Línea 1 del Metro de Lima se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP Noticias para informar que se encuentran varados en sus respectivas estaciones. Los trenes están detenidos y varios pasajeros optaron por bajar y caminar.

El problema no es solo que los trenes no avanzan, sino es que hace mucho calor dentro de estos vagones y prácticamente no hay ventanas. Las personas han denunciado que prácticamente se estaban asfixiando y tuvieron que abrir las puertas. Están en esta situación de las 7.00 p. m. aproximadamente.