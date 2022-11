Miraflores: un taxista casi es aplastado por un árbol en plena vía pública

Mira también Carapongo: madre pide ayuda para encontrar a su hija adolescente desaparecida

Responsabiliza a la Municipalidad

Giancarlo Chumpitaz indicó que lo sucedido es culpa de la Municipalidad de Miraflores y que tiene que hacerse cargo de todo. Su argumento es que la comuna es la que se debe encargar del mantenimiento de los árboles; sobre todo en una avenida tan transitada como la de Arequipa.

"Estaba transitando por la avenida Arequipa, cuadra 41 y un árbol se cayó encima de mi carro. La Municipalidad (de Miraflores) prácticamente se hace el de la vista gorda, se va y no quiere solucionar mi carro. Me dejan en el abismo, si mi carro no avanza por culpa del árbol que se cayó encima", manifestó el señor Chumpitaz.