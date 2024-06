Pasajeros en incertidumbre tras estar varados en Aeropuerto Jorge Chávez y en Pisco

Diversos pasajeros han expresado su incertidumbre y preocupación tras la situación que se vive en algunos aeropuertos del Perú por la ahora reprogramación de vuelos tras la suspensión que se dio ayer en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por fallas técnicas.



Tal es el caso de Jesús María León Odar quien se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para expresar su inquietud por su madre, Lidia Odar, una mujer de 65 años que padece de hipertensión quién partió el pasado 02 de mayo desde Piura, para Lima con la intención de tomar un vuelo internacional con destino a Madrid España; sin embargo, desde las 7 de la noche, la adulta mayor se encuentra dentro de un avión en Pisco, sin información alguna indica la hija. Además señala que su madre no ha probado alimento y no tiene noticias al respecto sobre alguna reprogramación de vuelo.



“Lo cierto es que ya bastantes horas que ella está en el avión, mi madre es hipertensa y no ha comido alimento”, indicó Jesús María León.