Pasajeros piden ayuda tras accidente de bus en Vía Interoceánica: “es urgente la ayuda ahora, hay personas atrapadas”

El usuario comentó que el bus tenía dos pisos y habían muchas personas heridas y atrapadas entre ellas una adulta mayor y una madre de familia con un menor. Asimismo, indicó que hasta las 5: 30 a.m. no había llegado ningún vehículo ni ambulancia para auxiliarlos.

“La empresa es Crespo Tour, el accidente ocurrió 100 metros antes de llegar al puente Fortaleza (...) creo que el 10% ha salido ileso. Pero todas las personas están accidentadas, las personas del segundo piso, me imagino que han volado.”, agregó.



El pasajero espera que la ambulancia llegue hasta la zona porque cree que la mayoría de pasajeros requiere de asistencia médica inmediata, pues afirmó que la gran mayoría viajaba sin cinturón de seguridad.



“Saliendo de la pista había un bache hondo y ahí es un golpe seco que toda la parte de la cabina ha chocado ahí, felizmente había eso porque si el bus se pasaba de frente, la cosa era más terrible porque íbamos a caer al río”, finalizó.



Las autoridades informaron que los heridos son atendidos en la posta de salud del centro poblado de Quincemil, en el distrito cusqueño de Camanti, provincia de Quispicanchi, ubicada en el límite con la región Madre de Dios.