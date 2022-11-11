menu
Tránsito y transporte

Pasajeros piden ayuda tras accidente de bus en Vía Interoceánica: “es urgente la ayuda ahora, hay personas atrapadas”

Rotafono de RPP | Dos personas fallecieron y otros 30 pasajeros resultaron heridos tras la volcadura de un bus de la empresa de transportes Crespo Tours, en la región Madre de Dios, cerca del distrito cusqueño de Camanti.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Pasajero pidió ayuda para las personas atrapadas en la zona.
Pasajero pidió ayuda para las personas atrapadas en la zona.

Dos personas fallecieron y otros 30 pasajeros resultaron heridos, luego de que el bus de la empresa de transportes Crespo Tours, que partió de la ciudad de Cusco hacia Puerto Maldonado, se despistara y chocara en la vía Interoceánica, a la altura de la localidad de San Lorenzo, en el distrito de Tahuamanu, región Madre de Dios

A través del Rotafono de RPP, los pasajeros del bus, que salieron ilesos, pidieron ayuda, pues indicaron que tuvieron que caminar hasta la carretera y esperar que combis los recogieran para que puedan acudir a algún centro médico. 

“A eso de las cuatro de la mañana, aproximadamente, el vehículo que estaba yendo, creo, a mucha velocidad, se salió de la pista, en un bache, y se ha empotrado la parte delantera del bus, felizmente quedó ahí porque estábamos a 10 metros del río Inambari”, explicó un pasajero. 

El usuario comentó que el bus tenía dos pisos y habían muchas personas  heridas y atrapadas entre ellas una adulta mayor y una madre de familia con un menor. Asimismo, indicó que hasta las 5: 30 a.m. no había llegado ningún vehículo ni ambulancia para auxiliarlos. 

“La empresa es Crespo Tour, el accidente ocurrió 100 metros antes de llegar al puente Fortaleza (...)  creo que el 10% ha salido ileso. Pero todas las personas están accidentadas, las personas del segundo piso, me imagino que han volado.”, agregó. 

El pasajero espera que la ambulancia llegue hasta la zona porque cree que la mayoría de pasajeros requiere de asistencia médica inmediata, pues afirmó que la gran mayoría viajaba sin cinturón de seguridad.

“Saliendo de la pista había un bache hondo y ahí es un golpe seco que toda la parte de la cabina ha chocado ahí, felizmente había eso porque si el bus se pasaba de frente, la cosa era más terrible porque íbamos a caer al río”, finalizó. 

Las autoridades informaron que los heridos son atendidos en la posta de salud del centro poblado de Quincemil, en el distrito cusqueño de Camanti, provincia de Quispicanchi, ubicada en el límite con la región Madre de Dios. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Accidente de tránsito en Perú bus interpronvincial Cusco Rotafono Madre de Dios Puerto Maldonado
