Puente que une Áncash y La Libertad se encuentra deteriorado desde hace cinco meses [VIDEO]

Puente sirve para llegar más rápido al norte

El ciudadano comentó que hace cinco meses las autoridades prometieron arreglar este puente que cruza el río Santa en medio de la ruta Chao-Tanguche-Bocatoma del proyecto Chavimochic. No obstante, no solo no han lo han cumplido, el problema es que antes siquiera funcionaba; ahora no.

Por ello, el señor pide apoyo del Gobierno Regional de La Libertad o de Áncash y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que tomen acción ante el deterioro del puente, que puede provocar un fatal accidente.