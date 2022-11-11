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Tránsito y transporte

Rímac: madre de joven fallecida en puente de Acho denuncia demora de entrega de videos de cámaras de seguridad

Rotafono de RPP | Carol Monteza pide que las autoridades le ayuden a encontrar justicia y esclarecer el deceso de su hija y el novio de esta, ocurrido el 2 de junio, en el distrito limeño del Rímac. “Solo viendo esas imágenes sabremos el porqué del accidente que ha dejado a dos familias destrozadas”, dijo la madre.
| | Laura Urbina Saldaña
Carol Monteza solicita que las municipalidades de Lima y Rímac y la concesionaria Lima Expresa faciliten a la Policía los videos que fueron requeridos con urgencia el 2 de junio.

Carol Monteza solicita que las municipalidades de Lima y Rímac y la concesionaria Lima Expresa faciliten a la Policía los videos que fueron requeridos con urgencia el 2 de junio.

Carol Monteza Espinoza se contactó con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades le ayuden a encontrar justicia, luego de que su hija Marycielo Alama Monteza, de 22 años y su novio Jirko Pérez Chumpitaz, de 23 años, fallecieran tras un accidente de tránsito, el pasado 2 de junio, en el puente Acho, en el distrito limeño del Rímac.

Desde el distrito de Comas, Carol Monteza denunció la demora de la entrega de los registros de las cámaras de seguridad para esclarecer la muerte de su hija, quien se trasladaba en una motocicleta con su pareja en la Vía de Evitamiento.

Ella solicita que las municipalidades de Lima y Rímac y la concesionaria Lima Expresa faciliten a la Policía Nacional los videos que fueron requeridos con urgencia el 2 de junio.

“Hay una hipótesis de que una camioneta negra los empujó, o les cerró y ellos cayeron. Solo deseo tener acceso a las cámaras de vigilancia para saber la verdad. Pido a las autoridades que soliciten cuanto antes las cámaras de la Municipalidad de Lima, de la Municipalidad del Rímac y que exijan a Lima Expresa que las entregue. Solo viendo esas imágenes sabremos el porqué del accidente que ha dejado a dos familias destrozadas y ha truncado el futuro de dos jóvenes con tantos planes”, dijo la madre de familia.

La familia cuestionó que hasta el momento el chofer involucrado no se ha comunicado con los parientes de las víctimas, “ni siquiera para dar el pésame, dejándolos prácticamente solos”. Además, la moto y camión no pasan el peritaje técnico para determinar la causa del accidente de tránsito

“Lo que buscamos es la verdad, porque se han perdido las vidas de dos jóvenes que luchaban por salir adelante, eran creyentes en Dios y tenían planes de casarse el próximo año. Maricielo iba a recibir su título en noviembre y estaba por terminar sus estudios de contabilidad”, manifestó.


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