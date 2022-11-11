Combis generan caos vehicular en San Borja: transportistas no respetan semáforos y hasta amenazan a conductores

Los conductores hacen un llamado a la policía de tránsito para que puedan acudir a la zona y poner orden en el concurrido cruce.
Conductores se comunicaron con el Rotafono de RPP, para denunciar la gran congestión vehicular ocasionada en el cruce de las avenidas Aviación y Angamos, en el distrito limeño de San Borja; por choferes de combi que no respetan los semáforos y recogen pasajeros en medio de la pista.
Según una conductora, esta situación se produce todos los días en las llamadas ‘horas punta’. La aglomeración es mayor, debido a que en las inmediaciones está la Estación Angamos del Metro de Lima, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y un centro comercial; lo que genera una mayor circulación de pasajeros.
La usuaria señala que las combis se quedan en medio de la pista, llamando a pasajeros y pueden quedarse hasta dos semáforos en verde.
Otro punto que preocupa a los conductores es que, en medio de esta situación, ven a niños ‘jaladores’, llamando a pasajeros, para que puedan subir a las combis.
Lo más indignante es que, cuando los conductores reclaman y graban a estos malos transportistas, reciben amenazas.
Los conductores hacen un llamado a la Policía de Tránsito, para que puedan acudir a la zona y poner orden en el concurrido cruce.
Asimismo, hacen un llamado a las Municipalidades de Surquillo y San Borja, para que puedan brindar un plan de orden de inmediato.
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