Combis generan caos vehicular en San Borja: transportistas no respetan semáforos y hasta amenazan a conductores

Conductores se comunicaron con el Rotafono de RPP, para denunciar la gran congestión vehicular ocasionada en el cruce de las avenidas Aviación y Angamos, en el distrito limeño de San Borja; por choferes de combi que no respetan los semáforos y recogen pasajeros en medio de la pista.

Según una conductora, esta situación se produce todos los días en las llamadas ‘horas punta’. La aglomeración es mayor, debido a que en las inmediaciones está la Estación Angamos del Metro de Lima, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y un centro comercial; lo que genera una mayor circulación de pasajeros.

La usuaria señala que las combis se quedan en medio de la pista, llamando a pasajeros y pueden quedarse hasta dos semáforos en verde.

Otro punto que preocupa a los conductores es que, en medio de esta situación, ven a niños ‘jaladores’, llamando a pasajeros, para que puedan subir a las combis.