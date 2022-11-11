San Isidro: bus del Metropolitano protagoniza accidente de tránsito en la Vía Expresa

Hasta el momento, profesionales del SAMU atendieron y trasladaron 3 pacientes, producto de esta emergencia.
Un bus del servicio público urbano Metropolitano, que cubre la ruta Expreso 5, protagonizó un accidente de tránsito en la Vía Expresa, de norte a sur, a la altura de la estación Andrés Reyes - Canaval y Moreyra, en el distrito limeño de San Isidro.
Los usuarios del Rotafono de RPP reportan que el chofer fue auxiliado, luego de que se quedara atrapado en el vehículo siniestrado.
Al lugar llegaron brigadas del Ministerio de Salud y ocho unidades de los bomberos para atender a los pasajeros heridos.
El tránsito de vehículos en esta zona se encuentra restringido.
Apenas ocurrido este hecho, personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) en dicha estación activó sus protocolos de emergencia y se encuentra en el lugar atendiendo a los usuarios afectados y asegurando la evacuación segura de los pasajeros.
"Se están tomando las medidas operativas a fin de garantizar la continuidad del servicio y permitir la circulación de las demás unidades. Se ha habilitado la vía mixta con dirección al sur para que los carros continúen su ruta", comunicó.
Asimismo, la ATU informó que "se investigarán las causas del incidente para determinar responsabilidades".
🚨#ATUInforma | Esta tarde se registró un accidente vehicular que involucra a un bus del Metropolitano, a la altura de la estación Andrés Reyes, en San Isidro. pic.twitter.com/SLvkITyAjr— Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 5, 2026
Ante el reporte de un accidente vehicular tras el despiste del metropolitano en la Vía Expresa, el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato seis ambulancias para brindar atención médica a los afectados.
Hasta el momento, profesionales del SAMU atendieron y trasladaron 3 pacientes, producto de esta emergencia.
Asimismo, otra unidad de SAMU se encuentra en alerta con la finalidad de garantizar una respuesta inmediata en caso sea requerida.
🔴 AHORA | Ante el reporte de un accidente vehicular tras el despiste del metropolitano en la Vía Expresa, el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato seis ambulancias para brindar atención médica a los afectados.— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 5, 2026
Hasta el momento, profesionales del SAMU atendieron y… pic.twitter.com/NDnywyt5JR
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