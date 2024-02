San Juan de Lurigancho: vecinos de Campoy hartos por constantes accidentes en la avenida Malecón Checa [VIDEO]

Molestia, indignación, hartazgo son algunos de los sentimientos que los vecinos de la zona de Campoy, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho tienen, debido a los constantes accidentes de tránsito que ocurren en este lugar. Ellos se comunicaron al Rotafono de RPP Noticias para expresar su frustración con esta problemática.

La avenida Malecón Checa y su continuación la avenida Principal es una vía por la que pasan camiones, tráilers y distintos vehículos de carga pesada diariamente, a pesar de que es una pista de solamente dos carriles. Esto debido al tráfico que hay en la Autopista Ramiro Prialé y a que quieren evitar pagar el peaje.

Esta avenida no está diseñada para que recorran este tipo de transporte. Sin embargo, ese no es el único problema, ya que los vecinos indican que los semáforos ni las señales de tránsito no son respetados por los vehículos. El señor Julio César Cruz Gonzales grabó como los carros se pasan la luz roja y es un tema que pasa todos los días.