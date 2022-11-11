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Tránsito y transporte

San Juan de Lurigancho: vecinos piden rompemuelles en la cuadra seis del jirón Bengalíes

Rotafono de RPP | Juan Rodolfo Medina afirmó que esta zona del distrito limeño de San Juan de Lurigancho es muy concurrida debido a la ubicación de un mercado y colegios.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Juan Rodolfo hace un llamado a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para que puedan colocar los tres rompemuelles.
Juan Rodolfo hace un llamado a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para que puedan colocar los tres rompemuelles.

Juan Rodolfo Medina se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir tres rompemuelles en la cuadra seis del jirón Bengalíes, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, ante el alto tránsito de carros en la vía.

Juan Rodolfo afirmó que esta zona es muy concurrida debido a la ubicación de un mercado y colegios, sin embargo, el tránsito de autos es muy rápido por lo que temen que un accidente pueda suscitarse.

“Los vecinos vamos al mercado y cruzamos esta pista, a una cuadra está el mercado Azcarrunz, y tenemos que ir por obligación todos los días y tenemos que pasar todos los días por estas vías de ida y vuelta”, afirmó Juan.

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En las imágenes enviadas al Rotafono de RPP, se observa cómo transeúntes arriesgan sus vidas cruzando por la vía, esquivando los autos y combis que pasan por la zona con alta velocidad. 

Juan Rodolfo hace un llamado a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para que puedan colocar los tres rompemuelles en la zona para resguardar el tránsito de sus vecinos quienes arriesgan sus vidas al tratar de pasar por la zona. 

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