San Juan de Lurigancho: vecinos reportan caos vehicular por transportistas que no respetan los semáforos

Un vecino del distrito limeño de San Juan de Lurigancho se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la falta de control y fiscalización en las afueras de la estación Bayovar, exactamente en la avenida Wiese, donde, según dijo, hay muchos buses de transporte público que no respetan las señales de tránsito.



La gran congestión vehicular que se forma en el cruce de las avenidas Héroes del Cenepa con Fernando Wiesse, es un gran problema para todos los usuarios que salen desde la estación, según indicó el vecino, que advierte que, en cualquier momento, pueda suscitarse un accidente.



“Transportistas no respetan la luz roja, verde, ninguna de ellas, no hay ninguna autoridad, hacen lo que se le da la gana y nadie dice nada”, afirmó el vecino con malestar.