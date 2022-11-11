San Juan de Miraflores: pasajeros reportan gran congestión vehicular tras obras en la vía rápida Juan Pablo II

Roger Soriano Rivera se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar gran congestión vehicular en las avenidas San Juan y Salvador Allende debido a las obras que se realizan en la vía rápida Juan Pablo II - Pista Nueva, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.



Las horas de más congestión se inician desde las 5:30 de la mañana hasta las ocho de la mañana y en las tardes. Según un ciudadano, los camiones que trabajan en la obra se estacionan cerca de las avenidas principales, lo que ocasionarían que se ocupen algunos carriles y queden menos vías para el transporte público.



“La obra no tiene la señalización adecuada, no tiene acceso de ruta y más la informalidad que genera los mototaxis, ha generado un caos vehicular, un cuello de botella terrible, muchos pasajeros se bajan de los vehículos para ir caminando”, afirmó Roger.

