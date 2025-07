San Juan de Miraflores: peatones preocupados tras semáforos malogrados en la avenida Los Héroes

Sin embargo, hoy la situación fue un caos debido a que muchos alumnos acudían a sus colegios y no podían cruzar las pistas debido a que los carros no les brindaban el pase.



“Los semáforos de San Juan de Miraflores, a la altura del paradero El Pozo, no funcionan (...) acá los carros pasan y pasan y los carros no dejan transitar a la gente”, afirma Paula Ruiz.



Paula advierte que en cualquier momento puede suscitarse un accidente pues indica que muchos buses de transporte público transitan por la zona con suma velocidad. Asimismo, indica que la zona es muy comercial por lo que adultos mayores y los niños son los más afectados tras no funcionar los semáforos.