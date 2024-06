San Juan de Miraflores: piden rompemuelles en la avenida Pedro Miotta porque piques ilegales no paran [VIDEO]

Problema de los piques ilegales viene desde el 2023

Las familias se han quejado en reiteradas ocasiones desde hace varios meses, pero la autoridad respectiva no le ha dado solución alguna. Por ello, ellos exigen a la Municipalidad de San Juan de Miraflores que pida a la Municipalidad de Lima que coloque rompemuelles o badenes en la pista.

Esta señora señaló que han presentado un documento oficial para que pongan estas señales de tránsito en la Prolongación Pedro Miotta, para que los vehículos disminuyan la velocidad y, de esta forma, no haya más pique. Al ver estos obstáculos, los que hacen los piques ilegales podrían irse a otro lado.

Los vecinos están hartos de que las autoridades no hagan prácticamente nada sobre esta problemática; sobre todo, porque sus pedidos no han sido contestados y ha afectado su vida diaria. Además, no pueden hacer nada porque las personas les contestan mal y se ponen violentas.