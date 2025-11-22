San Juan de Miraflores: vecinos reportan avería de semáforo en la avenida Los Héroes

El cruce de las avenidas San Juan con Los Héroes es una vía muy transitada, ya que en sus alrededores se ubican diversos bancos, tragamonedas y el mercado Ciudad de Miraflores, donde diversos comerciantes mayoristas se abastecen de productos de primera necesidad.



“La zona en la que encuentro hay bastante afluencia de público, este mercado de Ciudad de Dios, ustedes entenderán, sabrán que la afluencia es bastante fuerte, hay comerciantes; en fin, de todas formas se necesitan que los semáforos estén operativos al 100 %”, afirmó José Miguel.



José Miguel Abanto espera que las autoridades correspondientes puedan acudir a la zona cuanto antes y arreglar el semáforo, pues hay gran afluencia de pública, entre pasajeros y comerciantes.