San Martín: ciudadanos solicitan la reparación del puente Pizana que lleva más de dos años malogrado

Walter Yalico se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para dar a conocer que los vecinos del centro poblado de Pizana, ubicado en la ciudad de Tocache, región San Martín, se encuentran desesperados. Y es que reclaman con urgencia la construcción del puente Pizana, el cual está inservible desde hace dos años aproximadamente.

“El puente lleva más de dos años malogrado. Un cable se ha roto y hasta hoy no lo pueden arreglar, no lo pueden cambiar”, señaló el ciudadano al programa de la Rotativa del Aire. Agregó que este problema no solo está afectando a los transportistas, sino a los vecinos de la localidad sanmartinense.

La única forma de cruzar el río Huallaga es a través de lanchas, donde suben los camiones de carga pesada para llegar a la orilla. Sin embargo, los conductores se están viendo afectados por los excesivos costos y el tiempo de demora, indicó Walter Yalico.

“Un camión de doble eje y quince toneladas tiene que pagar 100 soles para cruzar el río, además de que demora 10 minutos en llegar al otro extremo. (...) En el puente, demoraríamos solo tres minutos. Ahora, mientras esperamos la cola y cruzamos el río, demoraría entre 20 a 30 minutos”, dijo el transportista.