San Martín: reportan que una avioneta se volteó en la localidad de Soritor

Problemas en San Martín

Los ciudadanos de San Martín se han quejado con anterioridad a través del Rotafono de RPP debido a que piden la solicitan la reparación del puente Pizana que lleva más de dos años malogrado. Este se ubica en el centro poblado de Pizana, ubicado en la ciudad de Tocache, en la provincia de San Martín.

“El puente lleva más de dos años malogrado. Un cable se ha roto y hasta hoy no lo pueden arreglar, no lo pueden cambiar”, señaló el ciudadano Walter Yalico al programa de la Rotativa del Aire. Él agregó que este problema no solo está afectando a los transportistas, sino a los vecinos de la localidad sanmartinense.