Semana Santa: tráfico caótico en la Panamericana Sur por cambio de sentido de vías hacia el norte [VIDEO]

Decenas de conductores que recorren la Panamericana Sur con dirección de sur a norte se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para manifestar su molestia e indignación por el cambio de sentido de algunas vías de esta carretera para los vehículos que se dirigen hacia el sur.

El motivo de este plan vial es por Semana Santa. La Municipalidad de Lima dispuso estas medidas que inició a las 4.00 p. m. de hoy, miércoles 1 de abril y se prolongará hasta las 3.00 p. m. de este jueves 2 del mismo mes. Este hecho ha causado un enfado total para decenas de personas que quieren ir al norte de Lima.

Cabe mencionar que este plan iniciará en el puente Atocongo, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, en el cual habrá un carril adicional. En el intercambio vial Huaylas se abrirá otro carril más que será hasta el puente Arica, situado en el distrito de Lurín.