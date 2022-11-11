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Tránsito y transporte

Semana Santa: tráfico caótico en la Panamericana Sur por cambio de sentido de vías hacia el norte [VIDEO]

Rotafono de RPP | La Municipalidad de Lima dispuso un plan vial por Semana Santa para las personas que viajarán hacia el sur y perjudicó a las personas que van al norte al habilitar solo un carril.
| | Victor Pacheco
Una larga fila de decenas de vehículos de diferente tamaño detenidos en la Panamericana Sur
Una larga fila de decenas de vehículos de diferente tamaño detenidos en la Panamericana Sur | Fuente: Rotafono

Decenas de conductores que recorren la Panamericana Sur con dirección de sur a norte se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para manifestar su molestia e indignación por el cambio de sentido de algunas vías de esta carretera para los vehículos que se dirigen hacia el sur.

El motivo de este plan vial es por Semana Santa. La Municipalidad de Lima dispuso estas medidas que inició a las 4.00 p. m. de hoy, miércoles 1 de abril y se prolongará hasta las 3.00 p. m. de este jueves 2 del mismo mes. Este hecho ha causado un enfado total para decenas de personas que quieren ir al norte de Lima.

Cabe mencionar que este plan iniciará en el puente Atocongo, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, en el cual habrá un carril adicional. En el intercambio vial Huaylas se abrirá otro carril más que será hasta el puente Arica, situado en el distrito de Lurín.

La situación empezó desde las 5.00 p. m. aproximadamente y continúa toda la noche
La situación empezó desde las 5.00 p. m. aproximadamente y continúa toda la noche | Fuente: Rotafono

Tráfico detenido en la Panamericana Sur

Los conductores mostraron su pesar por estas medidas, ya que desde los que regresan del sur se vieron tremendamente perjudicados. Muchos tenían negocios que atender, trabajos que hacer, eventos que asistir o vienen de otras regiones. El tráfico aumentó al tener habilitado solamente un carril.

La gente que viene de las playas del denominado 'sur chico' también fueron afectados, ya que no pudieron ni siquiera salir de dichas zonas como San Bartolo, Punta Hermosa o Punta Negra. El cierre de dichas vías de sur a norte hizo que el tráfico se replique a lo largo de toda la Panamericana Sur.

Una ciudadana grabó desde el puente Arica cómo se encontraba el tráfico
Una ciudadana grabó desde el puente Arica cómo se encontraba el tráfico | Fuente: Rotafono

Conductor arremeten contra plan vial por Semana Santa

Las personas que vienen en buses de otros lados o de rutas largas expresaron su frustración y amargura con las medidas tomadas por Semana Santa, pues hay niños y adolescentes que necesitan salir, están estresados o comer, y que no pueden hacerlo por el tráfico que hay.

Hay familias que están atrapadas en la congestión vehicular desde hace más de cuatro horas y en algunos tramos han decidido apagar los motores debido a que no avanzan. El tráfico es caótico y las personas exigen que se quiten estas medidas o propongan una solución lo antes posible.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
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