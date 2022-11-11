Semana Santa: tráfico caótico en la Panamericana Sur por cambio de sentido de vías hacia el norte [VIDEO]

Decenas de conductores que recorren la Panamericana Sur con dirección de sur a norte se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para manifestar su molestia e indignación por el cambio de sentido de algunas vías de esta carretera para los vehículos que se dirigen hacia el sur.
El motivo de este plan vial es por Semana Santa. La Municipalidad de Lima dispuso estas medidas que inició a las 4.00 p. m. de hoy, miércoles 1 de abril y se prolongará hasta las 3.00 p. m. de este jueves 2 del mismo mes. Este hecho ha causado un enfado total para decenas de personas que quieren ir al norte de Lima.
Cabe mencionar que este plan iniciará en el puente Atocongo, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, en el cual habrá un carril adicional. En el intercambio vial Huaylas se abrirá otro carril más que será hasta el puente Arica, situado en el distrito de Lurín.
Los conductores mostraron su pesar por estas medidas, ya que desde los que regresan del sur se vieron tremendamente perjudicados. Muchos tenían negocios que atender, trabajos que hacer, eventos que asistir o vienen de otras regiones. El tráfico aumentó al tener habilitado solamente un carril.
La gente que viene de las playas del denominado 'sur chico' también fueron afectados, ya que no pudieron ni siquiera salir de dichas zonas como San Bartolo, Punta Hermosa o Punta Negra. El cierre de dichas vías de sur a norte hizo que el tráfico se replique a lo largo de toda la Panamericana Sur.
Las personas que vienen en buses de otros lados o de rutas largas expresaron su frustración y amargura con las medidas tomadas por Semana Santa, pues hay niños y adolescentes que necesitan salir, están estresados o comer, y que no pueden hacerlo por el tráfico que hay.
Hay familias que están atrapadas en la congestión vehicular desde hace más de cuatro horas y en algunos tramos han decidido apagar los motores debido a que no avanzan. El tráfico es caótico y las personas exigen que se quiten estas medidas o propongan una solución lo antes posible.
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