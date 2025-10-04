SMP: usuarios denuncian que buses se estacionan en paradero Dominicos y pasajeros tienen que bajar a mitad de la pista

Vecinos de la zona de la cuadra uno de Canta Callao se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que una fila de buses que se forman durante casi todo el día molesta el paso de los transeúntes quienes se ven obligados a bajar en medio de la pista.
Esta situación preocupa a los vecinos quienes toman el Metropolitano y bajan en el paradero Dominicos, justo en la misma zona donde los buses de transporte público se estacionan.
Más allá de dar paso al Metropolitano, los conductores de estos vehículos no se mueven del lugar y es así como los pasajeros se ven en la obligación de bajar en medio de la pista, según cuenta la usuaria.
“Se encuentran ubicadas estas custer informales, son más de ocho o diez unidades que se encuentran estacionados, impiden el ascenso y descenso de los pasajeros del Metropolitano, ocasionando bastante desorden, poniendo peligro al momento de descender de los buses”, afirmó una usuaria.
Asimismo, otra pasajera indicó que casi sufre un accidente producto de este problema debido a que cuando bajó del bus del Metropolitano, uno de estas custer no quiso dar pase a la pasajera, y más allá de esperar, quiso avanzar, la señora tuvo que quedarse parada porque sino la iban a atropellar según cuenta la pasajera.
Los usuarios piden ayuda a las autoridades para que personal de la policía y de Fiscalización y tránsito puedan acudir a la zona e inspeccionar la situación para que los transeúntes puedan tener mayor seguridad en la zona.
