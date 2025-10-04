SMP: usuarios denuncian que buses se estacionan en paradero Dominicos y pasajeros tienen que bajar a mitad de la pista

Asimismo, otra pasajera indicó que casi sufre un accidente producto de este problema debido a que cuando bajó del bus del Metropolitano, uno de estas custer no quiso dar pase a la pasajera, y más allá de esperar, quiso avanzar, la señora tuvo que quedarse parada porque sino la iban a atropellar según cuenta la pasajera.

Los usuarios piden ayuda a las autoridades para que personal de la policía y de Fiscalización y tránsito puedan acudir a la zona e inspeccionar la situación para que los transeúntes puedan tener mayor seguridad en la zona.

