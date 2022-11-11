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Tránsito y transporte

Ventanilla: joven exige agilizar diligencias por accidente que cobró la vida de su padre y hermano

Rotafono de RPP | La Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito Norte de la PNP no remite peritaje a la fiscalía sobre el siniestro ocurrido en enero pasado en la carretera Panamericana Norte, en el distrito limeño de Ancón, según denunció Micaela Perfecto.
| | Laura Urbina Saldaña
Piden justicia. El accidente de tránsito ocurrió en enero de este año, pero la PNP aún no elabora pericia para determminar motivo del siniestro, dijo la denunciante.

Piden justicia. El accidente de tránsito ocurrió en enero de este año, pero la PNP aún no elabora pericia para determminar motivo del siniestro, dijo la denunciante.

Micaela Perfecto Morón solicita a las autoridades que agilicen las investigaciones sobre un trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera Panamericana Norte, en el distrito limeño de Ancón, que dejó sin vida a su padre y hermano en enero de este año.

Hace seis meses, el joven Hugo Rafael Perfecto Morón (18) y su padre Fares Alejandro Perfecto Sarrias (57) fueron arrollados en el kilómetro 55 de la vía nacional por un auto cuando se dirigían a su vivienda en una trimoto Pachacútec, en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.    

A través del Rotafono de RPP, Micaela informó que la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito Norte de la Policía Nacional está retrasando la investigación, ya que aún no remite el informe policial para analizar los factores que desencadenó el siniestro, a pesar de que el Ministerio Público ha reiterado el pedido.   

“Hasta el momento no tenemos información sobre nuevos avances, porque desde la última vez no hemos recibido ninguna notificación de la Fiscalía. Lo último que sabemos es que la Tercera Fiscalía Penal de Santa Rosa amplió la investigación por 60 días más porque aún está a la espera del informe policial, el cual ya ha sido solicitado en dos oportunidades”, explicó.

Micaela Perfecto busca que el caso caiga en el olvido y exige que se determinen las responsabilidades pertinentes para encontrar justicia, ya que el conductor del auto involucrado identificado como Víctor Figueroa Martínez se encuentra libre y se ha negado a llegar a una conciliación justa, según dijo la denunciante.

“Pido que se agilicen las diligencias pendientes y que se continúe con la investigación hasta poder esclarecer correctamente lo ocurrido. Solo pedimos que nuestro caso no sea olvidado, que se investigue con la importancia que se merece y que se haga justicia por ellos. Como hija y hermana, necesito saber que se está haciendo todo lo posible para determinar responsabilidades y que la muerte de mis familiares no quede impune”, solicitó.  

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